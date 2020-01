Mariborčani presenečenje zaključnega pokalnega turnirja

Mariborski odbojkarji so se po štirinajstih letih, ko so v Kanalu v finalu premagali Salonit Anhovo, vnovič uvrstili v pokalni finale. Zanimivo je, da takrat na tem zaključnem turnirju ni bilo ACH Volleyja, ki je v tokratnem finalu, po izgubljenem prvem nizu vendarle gladko ugnal Mariborčane. "Najprej moram ACH Volleyju čestitati za osvojeno lovoriko. Dokazal je, zakaj je najboljši v Sloveniji in zakaj igra ligo prvakov. Svojim fantom nimam česa očitati, zaslužijo si vse čestitke za igro, ki so jo prikazali na tem turnirju. Najprej smo premagali Calcit, nato smo Ljubljančanom odvzeli prvi niz, bili blizu drugega, kasneje pa smo 'ugasnili'. Poznalo se nam je, da se je včerajšnja tekma končala pozno, nekateri so šli spat šele ob štirih zjutraj. Ampak vprašanje je, ali bi tudi brez tega lahko premagali Ljubljančane, veseli pa me, da smo na pravi poti. Jutri bomo počivali, od torka naprej pa nadaljujemo z delom," je za uradno spletno stran OZS po končanem turnirju povedal trener Merkur Maribora Sebastijan Škorc.