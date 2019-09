Vztrajnost ga je od domačih igrišč ponesla do največjih evropskih dvoran

Le še nekaj dni nas loči od evropskega prvenstva v odbojki, ki ga bo skupaj z Belgijo, Francijo in Nizozemsko gostila tudi Slovenija. Odbojkarji bodo skušali ponoviti uspeh izpred štirih let, ko so v Bolgariji postali evropski podprvaki in s tem poskrbeli za največji uspeh v zgodovini slovenske odbojke. Tudi tokrat bo eno najmočnejših orožij naše izbrane vrste kapetan Tine Urnaut.