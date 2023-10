Odbojka: Slovenci danes z domačini Japonci za biti ali ne biti

Prav najboljše štiri reprezentance bodo z medsebojnimi obračuni do nedelje določile dva neposredna potnika v Pariz. V nedeljo se bo Slovenija merila še proti Srbiji, ki je morala v petek priznati premoč domačinom in je ostala pri devetih točkah.

Domačini so v dosedanjem poteku kvalifikacij presenetljivo izgubili proti Egiptu, potem ko so že vodili z 2:0 v nizih, točko pa so prepustili tudi ob zmagi proti Finski s 3:2 v nizih. Nato so odbojkarji iz dežele vzhajajočega sonca stopnjevali formo in po vrsti s 3:0 v nizih premagali Tunizijo, Turčijo in presenetljivo gladko tudi Srbijo.

Tako so po razmerju osvojenih in izgubljenih nizov (14:5) malenkost pred Slovenijo (13:5), ki je s 3:0 ugnala Tunizijo in Turčijo ter s 3:1 Finsko in Egipt. Razmerje v nizih je tretji kriterij razvrstitve na lestvici, takoj po številu zmag in osvojenih točkah. Tudi zavoljo tega je sobotni obračun proti Japonski za varovance romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja še toliko pomembnejši.

Japonci bodo v soboto računali na pomoč navijačev, ki se jih ob njihovih dvobojih v tokijski dvorani Yoyogi zbere več kot 10.000. Letošnji azijski prvaki se lahko pohvalijo s tretjim mestom v Ligi narodov to sezono ter uvrstitvijo v četrtfinale domačih olimpijskih iger pred dvema letoma.