Z nepremišljeno potezo povzročila škandal in osramotila Srbijo

V Riminiju se v teh dneh najboljše odbojkarice in odbojkarji sveta s svojimi reprezentancami borijo za čim boljšo uvrstitev v elitni Ligi narodov. Med drugimi tudi srbska ženska izbrana vrsta, ki je že vrsto let v vrhu svetovne ženske odbojke. Varovanke legendarnega Zorana Terzića so v 5. krogu s prepričljivih 3:0 v nizih odpravile tajsko reprezentanco, toda poteza, ki je zaznamovala dvoboj omenjenih zasedb, žal ni bila plod dobro uigrane akcije Srbkinj.

Za njo je "poskrbela" srbska reprezentantka Sanja Đurđević, ki je po eni od osvojenih točk svoje reprezentance s prsti nakazala poševne oči, s čimer je ne le ujezila tekmice, temveč je hkrati šokirala svetovno športno javnost. Na odziv z nasprotne strani ni bilo treba dolgo čakati, saj so Tajci s številnimi (žaljivimi) komentarji na družbenih omrežjih pokazali, kaj si mislijo o tej potezi Srbkinje.

"Zavedam se svoje napake in ob tem mi je zelo žal. Takoj po tekmi sem odšla v garderobo tajske reprezentance in se opravičila za svoje dejanje. Moj namen ni bil užaliti tajskih reprezentantk, ampak sem želela svojim soigralkam sporočiti, da moramo igrati v obrambi kot nasprotnice. V nobenem primeru nisem želela izkazati nespoštovanja. Jasno je, da je bila to zelo ponesrečena oziroma nepremišljena poteza z moje strani, zaradi katere se želim znova opravičiti ljudem po svetu. Velika hvala tajski reprezentanci za razumevanje in podporo," je med drugim na Instagramu sporočila Đurđevićeva, ki so ji v video izjavi v bran stopile tudi tokratne tekmice (spodaj).