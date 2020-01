S kitajskima okrepitvama nad tekmice, prišel tudi Jerončič

V drugem delu tekmovalnega leta so pri Formisu močnejši za Weiping Su in Peijia Li. 23-letna sprejemalka Sujeva v višino meri 185 centimetrov, doslej pa je igrala v najelitnejšem kitajskem prvenstvu. Nazadnje za zasedbo Sichuana. Leto mlajša in centimeter višja blokerka Lijeva je bila do selitve v Slovenijo članica Henana. Obe sta se priključili trenažnemu procesu zasedbe, ki jo bo v nadaljevanju tekmovalnega leta vodil Zoran Jerončič. "Upam, da se bom s soigralkami hitro dobro ujela in dokazala, da je kitajska odbojka zelo kakovostna. Želim si, da bom hitro dokazala česa sem sposobna, predvsem pa, da bomo s klubom dosegli zastavljene cilje," razmišlja Peijia Li.

"To bo moja prva izkušnja v tujini. Veselim se igranja za Formis in upam, da bomo dosegale dobre rezultate in se v prihodnosti borile za uvrstitev med najboljše štiri," je dodala Weiping Su. V Rogozi niso okrepili zgolj strokovnega štaba in igralskega kadra, ampak so jim pristopili pokrovitelji s Kitajske, za nameček pa imajo z Damirjem Štaparjem, tudi novega predsednika.