Poljaki po zmagi nad Rusi polni sami sebe: Če bomo tako igrali, nam nihče nič ne more

"Rusija v kotlu naše dvorane ni imela možnosti. To je igra, ki smo jo želeli predstavljati v tem delu tekmovanja. Tu ni več popravnega izpita, zato moramo biti ravno zdaj najboljši možni. In smo," je opazil Kubanec v vrstah Poljakov Wilfredo Leon, ki je na vseh poljskih tekmah med najbolj vidnimi predstavniki reprezentance. "Odigrali smo veličastno tekmo v četrtfinalu, a nismo še ničesar naredili. Dobro je, da smo v polfinalu in smo že v boju za odličja, a mi želimo še več. Želimo na evropski vrh," je še dejal Leon. Poljska je enkrat že osvojila evropski naslov. Pisalo se je leto 2009. Imajo pa Poljaki slabe izkušnje z evropskih prvenstev proti Slovencem, saj so jih naši na podobni tekmi pred leti, prav tako na njihovem terenu, že premagali. Je pa res, da so zadnji medsebojni dvoboj, šlo je za polfinale letošnje Svetovne lige, gladko dobili Poljaki (3:0). "To so zelo zahtevne tekme. Vsak, ki pride v polfinale EP, si zasluži spoštovanje in pozornost. Optimalno se bomo pripravili, a razmišljali bomo bolj o sebi, kot o tekmecih," je poljskim novinarjem hitel pripovedovati Wilfredo Leon, ki pa je prepričan: "Če bomo vsaj približno ponovili predstavo iz četrtfinala proti Rusiji, potem nam nihče nič ne more. Ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Če bo tako, bomo osvojili evropski naslov," je prepričan izkušeni poljski reprezentant, ki je še spomnil, da ima reprezentanca sedem zaporednih zmag na prvenstvu, s katerimi utrjuje vlogo prvega favorita za zlato evropsko odličje.