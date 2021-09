Za konec skupinskega dela še boj z Italijani za prvo mesto

Reprezentančno odbojkarsko zelo pestro poletje, ki se je začelo z Ligo narodov in nadaljevalo z olimpijskimi igrami, se končuje z evropskim prvenstvom. Slovence v predtekmovalni skupini B čaka le še obračun s kakovostnimi Italijani, ki bodo najtrši oreh. Italija je na svetovni lestvici osma, kar je mesto slabše od Slovenije, pred katero so od evropskih reprezentanc med 2. in 4. mestom Poljska, Rusija in Francija. Bolgarija je 18., Črna Gora 32., Belorusija 42. in Češka 46. reprezentanca sveta. V primeru napredovanja bo slovenska reprezentanca tudi osmino finala in četrtfinale igrala na Češkem, medtem ko bodo polfinale, tekma za tretje mesto in finale v poljskih Katovicah. "Proti nam bodo vse reprezentance zelo motivirane, saj si vsak želi premagati evropske podprvake. Mislim pa, da je razpored za nas ugoden, saj smo najprej igrali proti na papirju slabšim tekmecem, v zadnjem krogu pa nas čakajo še odlični Italijani," pravi izkušeni Gregor Ropret. Slovensko obarvana skupina B se v nadaljevanju križa s skupino D, kjer so Hrvaška, Estonija, Francija, Nemčija, Latvija in Slovaška.

Slovenci, ki so na EP prvič nastopili leta 2001, imajo s prvenstev stare celine zaenkrat dve srebrni odličji (2015, 2019), zato si zdaj želijo še zlata. "Dvakrat smo bili drugi, naslednja stopnička je zlato. Mi bomo naredili vse, da do tega pridemo. Zdaj nas nobena reprezentanca ne podcenjuje več, zato se bomo morali še bolj potruditi, da pridemo do zmage. Tako bo tudi proti Italijanom, ki jih spoštujemo, a se jih ne bojimo," meni Alen Pajenk.