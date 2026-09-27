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Odbojka

'Za nami je uspešno poletje, manjka pa češnja na torti'

Milano, 27. 09. 2026 15.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.Z.
Jan Kozamernik

Po tekmi za tretje mesto so slovenski odbojkarji pred mikrofoni strnili misli in iskali razloge za poraz. Klemen Čebulj in Rok Bračko sta razmišljala o tem, da proti Fincem niso bili tisti pravi in da so preprosto naredili preveč napak, Jan Kozamernik pa je ocenil celotno reprezentančno poletje.

Po zapravljeni priložnosti, da bi ubranili bronasto medaljo z evropskih prvenstev, ki so si jo slovenski odbojkarji priigrali pred tremi leti, sta Klemen Čebulj in Rok Bračko obrazložila, zakaj so bili Finci boljši. "Enostavno nismo bili tisti pravi. Ti mladi Finci so bili bolj eksplozivni, bolj željni in v težkih trenutkih so odigrali bolj pametno," je dejal 34-letnik, ki se je soigralcem pridružil sredi turnirja, ko je zamenjal poškodovanega kapetana Tineta Urnauta.

Čebulj je še dodal, da so jih nove kolajne stale preštevilne napake. "Danes se je videlo, da smo bili skozi vse točke malo v krču, da smo mogoče premalo odločni in to se potem pozna v zaključkih," je razmišljal mladi Bračko, ki je proti Fincem dosegel 7 točk.

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Jan Kozamernik je priznal, da je bil to poraz, ki ga je težko sprejeti: "Veliko je na nas, nismo pokazali vseh sposobnosti, ki jih imamo, in to najbolj boli." A je hitro dodal, da je to za mlado ekipo normalno: "Če bi šlo vse dobro, bi bilo prelepo. Iz tega se je treba učiti." Izkušeni bloker pa se je ozrl tudi v preteklost in potegnil črto pod dolgim reprezentančnim poletjem. "Za nami je lepo, uspešno poletje, ampak ni bilo te pike na i, te češnjice na torti, ki smo si jo želeli."

"Sem vesel, hvaležen in počaščen, da smo celo poletje zdržali skupaj s tako energijo, ne glede na to, kakšni težki momenti so bili," je zaključil Kozamernik.

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