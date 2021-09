Za naslov Srbkinje in Italijanke

Domačinke so v polfinalu ugnale Turčijo s 3:1 v nizih. Turkinje so prvi niz po razburljivem razpletu dobile s 34:32, v drugem pa so bile prav tako na razliko boljše Srbkinje z 28:26. Tudi tretji niz je bil tesen (25:23), v četrtem pa so bile domačinke bolj zanesljive. V finalu se bodo pomerile z Italijankami. Te so Nizozemsko ugnale z enakim izidom, le da so dobile prva dva niza gladko s 25:19 in 25:17, izgubile pa tretjega s 16:25. V četrtem so nato spet zaigrale bolje in slavile s 25:18. Finale bo na sporedu v soboto ob 20., tekma za tretje mesto pa ob 17. uri. Italijanke in Srbkinje so se nazadnje v finalu EP srečale leta 2007, ko so s 3:0 slavile Italijanke.

Slovenske izbrane vrste na letošnjem prvenstvu, ki je potekalo še na Hrvaškem ter v Bolgariji in Romuniji, ni bilo.