Za odbojkarje v češki Ostravi navijalo 100 slovenskih navijačev

Utišati polno dvorano navdušenih navijačev. To je uspelo slovenski odbojkarski reprezentanci v češki Ostravi. Suvereno in tudi ob pomoči najbolj zvestih navijačev, sto jih je bilo, so premagali gostitelje in se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. Navijači so prepričani, da varovanci Alberta Giulianija še niso pokazali vsega, kar znajo. In da najboljše hranijo za takrat, ko bo to najbolj pomembno.