Za odbojkarski 'jutri' se ni bati: 'Za njih je le nebo meja'

Varovanci selektorja Iztoka Kšele so v uvodu v veliki finale evropskega prvenstva do 17 let v Tirani lovili Ruse, ki so pred začetkom EuroVolleyja veljali za velike favorite in so s 3:2 slavili tudi na medsebojni tekmi skupinskega dela tekmovanja. A naši mladi odbojkarji so se tekmecem v pravem trenutku maščevali za skupinski poraz. Z gladkih 3:0 so favorizirane Ruse ugnali v velikem finalu EP in se senzacionalno okitili z zlatim odličjem. "Kljub temu, da smo v skupinskem proti Rusiji izgubili, smo v finalu napeli vse svoje moči in maščevali ta poraz. Ključnega pomena je bilo, da smo tekmo začeli s srcem in na igrišču pustili srce in dušo ter preprosto igrali vrhunsko odbojko. Pomagali so nam tudi navijači, ki so nam pričarali nepozabno vzdušje, ki nas je poneslo k temu dosežku. Sam turnir je bil odlično izpeljan, vsaka tekma je bila zgodba zase in zares smo uživali," je bil po osvojenem prvem mestu na prvenstvu do 17 let vzhičen član zlate ekipe Miha Okorn, ki je opravljal vlogo kapetana slovenske reprezentance. Mladi odbojkarji so tako Sloveniji priborili sploh prvi naslov evropskih prvakov in nov izjemen dosežek za slovensko odbojko.