Za odbojkarsko pokalno lovoriko v Velenju

Za tekmovanje pokal Slovenije se je v letošnji sezoni prijavilo 46 ženskih in 36 moških ekip, prvi boji pa so začeli oktobra.

V moški konkurenci so že znani polfinalisti. Obračun med Krko in ACH Volleyjem, ki je izločil aktualnega pokalnega prvaka Calcit Volley, bo 10. decembra, Fužinar Sij Metal Ravne in i-Vent Maribor pa se bosta pomerila dan kasneje.

V ženski konkurenci so na vrsti četrtfinalna srečanja, ki bodo na sporedu 9. in 11. decembra. V boju za pokalno slavje ostajajo Ankaran, Calcit Volley, SIP Šempeter, GEN-I Volley, Šentvid, Luka Koper Volley, Radol'ca Volley in OTP banka Branik.

Velenje bo 12. januarja tako drugič prizorišče pokalnega zaključka. Prvič je finale tam potekal leta 2023, v polni Rdeči dvorani pa se je takrat premierno odvijal po novem formatu, ki namesto zaključnega turnirja najboljših štirih ekip v obeh konkurencah prinaša le finalni tekmi.