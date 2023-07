Za polfinale z Japonci: 'Imajo eno najboljših obramb na svetu'

To je bil njen osmi uspeh na ducat preizkusih, izkupiček 8 - 4 in 25 osvojenih točk pa sta jo uvrstila na sedmo mesto. V četrtfinalu se bo tako Slovenija pomerila z drugo najuspešnejšo reprezentanco prvega dela, Japonsko. Slednja je do sredine turnirja na Filipinih vztrajala na vrhu lestvice, bila ob tem neporažena, nato pa sta jo ugnali Italija in nazadnje še Poljska. "Gre za zelo stabilno in kompletno ekipo, ko se ozremo na njene napade, obrambo ali serviranje. Japonski odbojkarji so borci, ki iščejo idealen trenutek za uspešne zaključke akcij. Njihov selektor je v igro vnesel ideje, ki jo približujejo francoskemu sistemu odbojke. Obenem so podobno kot mi na igrišču večino časa imeli enako postavo, kar jim je pomagalo doseči visoko raven v igri. Menim, da nas čaka izjemno zanimiva tekma, tudi zato, ker se bomo z njimi kasneje pomerili tudi na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Tokiu," je japonsko reprezentanco opisal selektor Gheorghe Cretu.