Za prihodnost se ni bati: odbojkarice v polfinalu EP

Slovenske odbojkarice, pod vodstvom selektorke Žive Cof, so na tekmi 1. kroga tekmovanja v Zagrebu morale priznati premoč Rusinjam, ki so bile uspešnejše s 3:1. Sledil je še nesrečen poraz proti Nemkam z 2:3, potem pa so naša dekleta začela svoj zmagoviti niz. S 3:2 so odpravile Hrvatice, nato pa s 3:1 še Francozinje. Ko so slednje v 5. krogu premagale Nemke, so bila našim kadetinjam na široko odprta vrata v izločilne boje. S suvereno zmago s 3:0 nad Finsko so si Slovenke priborile svoje mesto med najboljšimi štirimi ekipami v Evropi. V polfinalu so se pomerile s Turčijo, ki v skupinskem delu ni oddala niti enega niza. Mlade Slovenke so pogumno začele tekmo in proti favoriziranim Turkinjam slavile v prvem nizu. V nadaljevanju so nasprotnice stopnjevale pritisk, v naši izbrani vrsti pa je padla zbranost in tekmice so se na koncu veselile zmage s 3:1. Na tekmi za tretje mesto se je Slovenija zopet srečala z Rusijo, ki se je ponovno izkazala za previsoko oviro. Rusinje so že takoj na začetku prevzele pobudo in vseskozi držale prednost nekaj točk. Tudi dobri začetni udarci Taje Gradišnik Klajnšček in Selene Lebanniso zadoščali za preobrat in Rusinje so slavile s 25:19. V drugem nizu so Slovenke vseskozi narekovale tempo igre in ob prvem tehničnem odmoru vodile za pet točk. Do konca niza so svojo prednost le še povečale poravnale rezultat na 1:1.