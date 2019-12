Za slovensko odbojko najuspešnejše leto doslej

Pred Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) se je že na začetku leta pojavila prva večja naloga. Potem ko je ocenila, da sodelovanje s selektorjem moške reprezentance Srbom Slobodanom Kovačem ni več smotrno, se je podala v lov na novega stratega. Želja predsednika zveze Metoda Ropreta je bila, da to postane Italijan, saj še ni pozabil, kakšen preskok je reprezentanca storila pod vodstvom Andree Gianija . Italijana naj bi si želeli tudi reprezentanti in njihova želja se je uresničila, selektor je februarja postal Alberto Giuliani .

Ropret: Veliko smo postavili na kocko

"Zavedali smo se, da je za nas to leto prelomno. V poslovnem smislu smo veliko postavili na kocko, lahko bi se izteklo drugače in bi se danes drugače pogovarjali, predvsem pa bi se mi kot zveza nahajali v povsem drugačnem položaju," je dogajanje pokomentiral Ropret.

"Vse se je začelo z organizacijo kvalifikacij za pokal narodov, ki so bile izjemen test za to, kar nas je čakalo septembra. Tako za igralce in strokovno vodstvo kot za nas, ki smo bili vpeti v organizacijo,"je ocenil junija.

Nepozabno evropsko prvenstvo s srebrnim zaključkom

Reprezentanca je junijski turnir dobila, se prvič uvrstila v Ligo narodov, kar zvezi pomeni ogromno, saj zagotavlja medijsko prisotnost tudi v naslednjem letu, ko večjih tekmovanj ni. Giuliani je dobil odgovore, spoznal fante in se z njimi avgusta odpravil na olimpijske kvalifikacije na Poljsko, ki pa se niso uspešno končale, saj je Slovenija na turnirju zasedla šele tretje mesto. Javnost je bila razočarana, njen večji del je menil, da je tudi pohod na evropsko zlato kolajno, ki so jo napovedovali igralci, misija nemogoče.

A ni bila. Že prva tekma proti Belorusiji je napovedovala nekaj, kar se je pozneje tudi zgodilo, že na prvi tekmi se je v neugodnem terminu zbralo 5000 gledalcev, ki so začutili, da bi lahko Tine Urnautin soigralci storili nekaj velikega. Z nujno potrebnimi uspehi se je to prepričanje le še večalo, ko je v osmini finala padla Bolgarija, se je že čutila evforija. Vstopnice so šle odlično v prodajo, četrtfinalna tekma proti Rusiji je že bila razprodana, pred dvorano je ostalo kar nekaj ljudi. Igralci in navijači so našli kohezijo, Giulianijeve izbrance je polna dvorana ponesla in padel je prvi favorit ‒ evropska prvakinja Rusija. Vse to je bilo še bolj izrazito pred, med in po polfinalnem dvoboju s svetovnimi prvaki Poljaki.

'Posnetkov ne morem nehati gledati'

Po njem je že bilo jasno, da je Slovenija osvojila kolajno, žal pa je morala potem na pot, finale je bil v Parizu. Tudi v francoski prestolnici se je zgodilo nekaj, kar se je še pred leti zdelo nemogoče. Navijači so masovno krenili z odbojkarji, ki so imeli tako tudi v dvorani Bercy odlično podporo. To sicer ni bilo dovolj, Srbija je bila boljša, toda Slovenci so po prvem razočaranju hitro spoznali, da se nimajo česa sramovati, da so so storili nekaj, o čemer se bo govorilo še nekaj časa.

"Posnetkov tekem ne morem nehati gledati, še vedno se ob njih naježim. Fantje so se postavili ob bok drugim moštvenim športom, kar je bilo še pred časom nemogoče verjeti. Res se jim moram še enkrat zahvaliti za vse. Ves čas prvenstva so imeli posluh tudi za nas, za naše želje, ki so jih več kot profesionalno izpolnjevali. Oni imajo največ zaslug, da je zveza zdaj tukaj, kjer je. Da ima nove prostore, da lahko zasleduje nove cilje in razmišlja o novih organizacijah tekmovanj,"se predsednik še vedno zahvaljuje reprezentantom, ki jih januarja čakajo še ene kvalifikacije za olimpijske igre.

Največje razočaranje rezultat ženske reprezentance

Ropreta so sicer nekoliko razočarala slovenska dekleta. Pa ne z rezultati. Na evropskem prvenstvu so po njegovem mnenju z uvrstitvijo v osmino finala dosegla lep uspeh, moti ga odnos do reprezentančnega dresa v srebrni evropski ligi. V njej je manjkalo nekaj igralk, zaradi tega pa so v lovu na zlato ligo padle na zadnji oviri. Ropret napoveduje, da se bo z igralkami temeljito pogovoril, nato pa se odločil, ali bo selektor še naprej Alessandro Chiappini.

Tudi na klubskem področju leto ni bilo slabo. Daleč so časi, ko je serijski državni prvak ACH Volley, najbogatejši slovenski klub, lahko računal na sam evropski vrh, a še vedno dokazuje, da je lahko do neke mere konkurenčen in vsako leto vzame kakšen odmeven skalp. Tudi pri dekletih sta GEN-I Volley in Calcit Volley prišla do nekaj lepih mednarodnih zmag, nekoliko manj uspešne so bile igralke Nove KBM Branika, v ligi prvakov je zanje konkurenca vseeno preveč kakovostna.