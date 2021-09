Za zlato: Slovenija po odlični igri osvojila prvi niz

Pred slovenskimi odbojkarji je tretja priložnost, da si okrog vratu nadenejo zlato medaljo. Na 32. evropskem prvenstvu morajo varovanci selektorja Alberta Giulianija preskočiti "le" še eno oviro na poti do nesmrtnosti. Na nasprotni strani igrišča v Spodek Areni bo stala do zdaj še neporažena Italija, ki je bila od Slovenije boljša že v skupinskem delu. Prenos tekme lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 21:09 4:2. Italijani so se dotaknili mreže. icon-clock 21:08 4:1. Italijani so se razigrali Slovenci imajo težave predvsem s sprejemom. icon-clock 21:07 Jan Kozamernik umirja sosede Kozamernik je odlično napadel po sredini. icon-clock 21:03 Italijani so drugi niz začeli odločno Vodijo z rezultatom 2:0. icon-clock 21:02 Slovenija vodi z 1:0 v nizih. Prikaži vse