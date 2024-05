Začenja se operacija Pariz

V četrtek se bodo Slovenci ob 13. uri pomerili še s Francozi, nato pa jih v soboto in nedeljo ob enaki uri čakata še dvoboja s Kanadčani in Poljaki.

Naši odbojkarji pred začetkom turnirja razmišljajo le o zadnjih treningih in prvih tekmecih Nizozemcih, ki jih zelo dobro poznajo. "Nizozemska je za začetek soliden nasprotnik. Vemo, da odbojkarska šola njihovega selektorja Piazze temelji na obrambi. Nizozemci igrajo pametno, ne delajo veliko napak. Dobro bomo morali servirati in pokazati, da tudi mi gojimo igro z veliko poudarka na obrambi in dotikih v bloku. Če bomo igrali na ta način, ne pričakujem večjih težav," je za uradno spletno stran OZS dejal reprezentančni srednji bloker Jan Kozamernik, ki je zelo zadovoljen s formo izbrane vrste in s tem, kar so s soigralci na treningih doslej pokazali.