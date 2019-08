Odbojkarji (zaenkrat) brez OI, a z občutkom, da se lahko kosajo s svetovnimi prvaki

Poraz s Francijo v uvodnem krogu kvalifikacij za olimpijske igre je močno bolel. Tako zelo, da se je izbrana vrsta stežka osredotočila na Tunizijce. Po zmagi s 3:0 nad afriškimi prvaki so gostitelji turnirja Poljaki s 3:0 odpravili Francijo in tako četi Alberta Giulianija omogočili, da si v zadnjem krogu, ob sanjskem razpletu (zmaga s 3:0 v nizih, pri čemer bi morali biti od gostiteljev prvenstva v treh nizih boljši za 17 točk), zagotovijo pot v Tokio.

Pred 12 tisoč gledalci, ki so za vstopnice odšteli med 20 in 120 evri, to ni bilo lahko, a evropski podprvaki iz leta 2015 so dokazali, da svetovni prvaki niso nepremagljiva reprezentanca. V uvodnem nizu so jih nadigrali v vseh elementih igre, v drugem nizu pa so se pojavile stare težave povezane s konstantnostjo v igri, z napakami, ki si jih na tej ravni ne moreš privoščiti, če želiš biti uspešen.

Stroka ima dovolj materiala za analizo

Zdaj ima stroka dovolj materiala za video analize. Obenem pa natanko mesec dni časa, da skuša napake in pomanjkljivosti v izbrani vrsti, spraviti na minimum. V kolikor jim bo to uspelo, uspeh na domačem evropskem prvenstvu ne bi smel izostati. In obenem bi to pomenilo uvrstitev na drugi turnir olimpijskih kvalifikacij.