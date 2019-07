Slovenke začele projekt EuroVolley: 'Ti trije tedni so bili odlični za počitek'

Slovenske odbojkarice so imele po osvojenem drugem mestu v srebrni evropski ligi tri tedne prosto, zdaj pa so se zbrale v Kranjski Gori, kjer bodo ostale do začetka avgusta. SelektorAlessandro Chiappinilahko poleg igralk, ki so nastopale v evropski ligi, znova računa tudi na korektorico Izo Mlakar, ki se vrača v reprezentančni pogon.