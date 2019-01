Zdaj tudi uradno: Kovač ni več selektor Slovenije

"Slobodanu Kovaču se moramo zahvaliti za vse, kar je storil za slovensko odbojko in slovensko reprezentanco. Z njim na čelu smo nadaljevali niz odličnih rezultatov iz preteklosti, slavili smo v drugi kakovostni skupini svetovne lige, prvič nastopili na svetovnem prvenstvu in se precej povzpeli na evropski, predvsem pa na svetovni lestvici. Nedvomno je na naši klopi opravil dobro delo. A napočil je čas za spremembo in odločili smo se za sporazumno prekinitev pogodbe, ki je bila sicer veljavna še za letošnje leto," je odločitev Odbojkarske zveze Slovenije pojasnil njen predsednik, Metod Ropret.

Da bi lahko prišlo do takšnega razpleta je delno razkril že po končanem žrebu skupin evropskega prvenstva v Bruslju, a pri krovni organizaciji niso želeli prehitevati dogodkov. Razlog je preprost, strokovnjak iz Kragujevca je imel veljavno pogodbo še za eno sezono, vodilni predstavniki pa so po svetovnem prvenstvu v Italiji začutili, da prave kemije med igralci in njim, posledično pa tudi vodstvom OZS, ni več.