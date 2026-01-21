Naslovnica
Odbojka

'Že od žreba sem se veselil vrnitve v Ljubljano'

Ljubljana, 21. 01. 2026 13.00

Avtor:
Matic Flajšman
Nik Mujanović

206 centimetrov visoki korektor francoskega prvaka Toursa Nik Mujanović je edini slovenski reprezentant, ki bo v skupinskem delu Lige prvakov stal nasproti ACH Volleyju. A v nadaljevanju evropske sezone se lahko tudi to spremeni ...

V Slovenijo se je vrnil Nik Mujanović. 206 centimetrov visoki korektor slovenske reprezentance, a tokrat ne bo oblekel dresa s slovenskim grbom, ampak je v prestolnici zaradi odbojkarske Lige prvakov. S Toursom so v slovensko prestolnico pripotovali po prvo zmago v skupinskem delu tekmovanja, kar bi bila nadgradnja osvojitve dveh nizov na tekmah s turškim Ziraatom in italijanskim Trentinom. "Od žreba naprej sem se veselil, da bomo igrali proti ACH," je za 24ur.com povedal športnik, ki se je v popolnosti uveljavil v Franciji. V dveh sezonah je zamenjal že tretji klub, zdaj je član desetkratnih državnih prvakov, po ocenah poznavalcev francoske odbojke, v vseh pogledih, najbolje organiziranega francoskega kluba.

A vrnitev domov je vedno nekaj posebnega, čeprav kot priznava, spanje v hotelu še ne pomeni udobja, ki ga ponuja domača hiša, biti obkrožen z najbližjimi. A ta hip je njegova družina Tours, zasedba, s katero si želijo spisati izjemna poglavja tudi v letošnji sezoni. V domačem prvenstvu so tekmovalno leto odprli z zmago v francoskem superpokalu, v napornem ritmu se borijo za najvidnejša mesta tako v pokalu kot tudi v prvenstvu. "Tako Liga prvakov kot morebiti na koncu pokal Evropske odbojkarske zveze pa sta posebne vrste izziv," dodaja 21-letnik, ki si je pred prihodom v Ljubljano ogledal tudi POPkast na 24ur.com, v katerem sta si ga 'privoščila' izkušena slovenska reprezentanta Gregor Ropret in Jani Kovačič, zato jima je na izrečeno v šaljivem tonu odvrnil.

A od prvega treninga Toursa v Hali Tivoli bo vse drugače. Osredotočenost na pot do zmage proti ACH, ki ima svoje načrte. V novi sezoni Lige prvakov si želijo prvič okusiti slast zmage. Nekaj, kar zanima tudi francoske prvake. Dvoboj slovenske in francoske prvake čaka v četrtek.

Reprezentančna skupina 'miruje'

Mujanović se je med najvidnejše mlade odbojkarje na svetu izstrelil v reprezentančnem dresu, danes njegovo izjemnost v Franciji spremljajo številni velikani evropske odbojke. A kot številne slovenske reprezentante, ki si kruh služijo na tujem, na izbrano vrsto opominja skupina, ki jo imajo ustvarjeno na WhatsAppu. Ta skupina danes miruje, je bolj prostor, da se komu vošči za rojstni dan ali kaj podobnega. Drugače pa je, ko bo spet na sporedu reprezentančno poletje, dodaja mladenič, ki se sicer med sezono pogosto sliši s posamezniki, s katerimi poleti združijo moči za nove izjemne rezultate slovenske izbrane vrste.

