Zelene številke: evropsko prvenstvo v odbojki preseglo pričakovanja

Maja Poljak, Nekdanja vrhunska odbojkarice Hrvaške, ki je zdaj zaposlena pri Evropski odbojkarski zvezi (Cev), je bila v Ljubljani nadzornica evropskega prvenstva. Povedala, da je organizacija evropskega prvenstva v Ljubljani presegla njena pričakovanja in da bo nadrejenim v Luksemburg poslala oceno več kot odlično.

"Čista petka v vseh pogledih. Najprej bi se rada zahvalila slovenski odbojkarski zvezi, ki je maksimalno zavzeto pristopila k organizaciji tega prvenstva in ga nato izpeljala brez ene same napake. Seveda gre zahvala tudi prostovoljcem in drugemu osebju, predvsem pa tej fantastični publiki," je povedala Maja Poljak.

"Igrala sem že vsepovsod, videla ogromno dvoran in tekem, a takšnega občinstva se ne spomnim. Ne le, da je bilo maksimalno glasno, predvsem je navijalo zelo korektno in športno. Ljubljana je naredila prekrasno reklamo za odbojko," je ocenila.

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret se je le sladko nasmehnil, ko je slišal besede Poljakove, in dodal: "Če je ona tako rekla, potem to zagotovo drži. Mi, ki smo v celo stvar še bolj čustveno vpeti, pa bi lahko organizaciji dodali še kakšen plus. Iskreno povedano, res smo presrečni, ne samo zaradi pohval okoli organizacije, predvsem zavoljo dejstva, da je Slovenija prepoznala te srčne in borbene fante in jih prišla spodbujat v tako velikem številu. Sanje, da bodo prevelike Stožice postale premajhne Stožice, so se nam uresničile," je dejal Ropret.

Ožji organizacijski odbor v Ljubljani, ki je delo začel leta 2017, ko je Slovenija pridobila organizacijo EP, v šesto prestavo pa je preklopil lani novembra, je štel 15 ljudi, na čelu katerih je bil predsednik Ropret. Angažirali so tudi 80 prostovoljcev, za varnost pa je vsak dan skrbelo 60 varnostnikov.

Ljubljana je bila edino prizorišče, kjer so tekme potekale le v eni dvorani. V 14 dneh je na 19 tekem v Stožice prišlo 76.000 obiskovalcev. Jasno, da so bile najbolj gledane predstave Slovenije. Proti Rusiji in Poljski je bila dvorana nabita do zadnjega mesta.