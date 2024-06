'Želimo si, da Stožice pokajo po šivih'

Pred tem je pred kapetanom Tinetom Urnautom , Klemnom Čebuljem in druščino orožje položila še izbrana vrsta Turčije, ki nas je pošteno namučila v osmini finala lanskega evropskega prvenstva v Bolgariji. Kakor koli, selektor Gheorghe Cretu je lahkO še kako zadovoljen s predstavami svojih varovancev v Fukuoki. Ti so lahko pred zadnjim turnirjem Lige narodov v Ljubljani zelo optimistični v boju za tako želeno olimpijsko vozovnico.

Drugi turnir na Japonskem je ponudil še boljši obraz slovenskih odbojkarjev, ki so pred današnjim zadnjim obračunom proti Bolgariji, ki so ga dobili z gladkih 3:0 v nizih, vzeli skalp tudi renomirani reprezentanci Brazilije.

Tonček Štern je bil ob kapetanu Tinetu Urnautu in Klemnu Čebulju eden od najbolj razigranih slovenskih reprezentantov na turnirjih Lige narodov v Turčiji in na Japonskem.

Vseh osem dozdajšnjih obračunov v Turčiji in na Japonskem je potrdilo, da je Slovenija še naprej svetovna odbojkarska velesila, ki zgolj zahvaljujoč zapletenemu in precej nerazumljivemu točkovnemu sistemu Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) še ni potrdila odhoda v Pariz, kamor glede na kakovost in rezultatsko uspešnost v zadnjem desetletju nedvomno spada. Posledično so želje naših reprezentantov in strokovnega vodstva, da bi imeli na zadnjem turnirju v Ljubljani čim bolj številčno in bučno podporo s tribun, več kot razumljive.

Reprezentanti na čelu selektorjem Cretujem so si pomoč nabito polnih stoženskih tribun nedvomno zaslužili, kar je po tekmi z Bolgari izpostavil tudi neuničljivi slovenski kapetan Tine Urnaut. "Vesel sem, da smo premagali Bolgarijo. Oni niso imeli ničesar za izgubiti in so zelo agresivno vstopili v tekmo. Pomembno je bilo, da smo bili mirni v težkih trenutkih. Osvojene točke so zelo pomembne, zdaj pa jih moramo nadgraditi v Ljubljani. Upam, da bodo naši izjemni navijači spet ustvarili fantastično vzdušje v Stožicah kot na vseh velikih tekmovanjih doslej. Želja nas vseh je, da bi dvorana pokala po šivih," je več kot jasen 36-letni Korošec.