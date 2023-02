Ropret: Cretu? Storili bomo vse, kar je realno možno, da ga obdržimo

Na reprezentančni ravni sta bili najbolj pomembni dve informaciji. Prva o selektorju moške izbrane vrste, potem ko so nedavno pri zvezi sporočili, da se niso dogovorili za nadaljevanje sodelovanja z Gheorghejem Cretujem. Kot je pojasnil predsednik OZS Metod Ropret, vrat pri pogajanju z Romunom še niso dokončno zaprli. "S Cretujem smo sodelovanje sklenili v zahtevnem obdobju. Gre za priznanega strokovnjaka, SP smo z njim zelo dobro odigrali. Ko pa smo začeli nova pogajanja o pogodbi, so se želje in resničnost začele razhajati. Stališča so tako vsaksebi, da smo brez zamer ali slabih občutkov ocenili, da ni možnosti zbližanja," je o tem dejal predsednik zveze. A je dodal, da še niso obupali, da bodo na obeh straneh naredili korak ali dva nazaj in se morda le dogovorili. "V tem trenutku lahko rečem le, da bomo storili vse, kar je realno možno, da ga obdržimo." Poleg Cretuja imajo na OZS v igri za selektorsko mesto še nekaj imen, odločitev bo padla predvidoma marca ali najpozneje v začetku aprila. Druga pomembna informacija pa je povezana z žensko izbrano vrsto. Kot je dejal Ropret, je dobro delo zveze v zadnjem obdobju, predvsem sposobnost pripraviti dve veliki tekmovanji v lanskem letu (zaključni turnir lige prvakov in moško SP), vzbudilo pozornost krovne zveze FIVB.

Sodelovanje so tokrat nadgradili tudi s finančnim projektom. Dogovor s FIVB namreč prinaša uvrstitev ženske izbrane vrste v program FIVB Volleyball Empowerment, s katerim krovna zveza sofinancira razvoj odbojke, v tem primeru slovenske ženske reprezentance. Petletni projekt predvideva pomoč v višini milijon evrov, po 200.000 na leto. "To se v ženski odbojki še nikoli ni zgodilo. Dobili smo stiske rok in pohvale, zdaj smo prvič izjemno nagrajeni. Vesel sem, da lahko to sporočim. Za to izjemno generacijo odbojkaric je srednjeročno, morda pa tudi dolgoročno dobro poskrbljeno," je dejal Ropret. FIVB zahteva oblikovanje ustreznega štaba in okolja v reprezentanci, kar po mnenju OZS že imajo, a zdaj prostora za improvizacijo ni več, je poudaril Ropret.