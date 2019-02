Zgodovinsko: GEN-I Volley v polfinalu pokala Challenge, slovo Kamničank

Odbojkarice GEN-I Volleyja se veselijo lepega uspeha, s katerim se doslej ne more pohvaliti nobena slovenska ženska ekipa. Brez kakršnih koli težav so se uvrstile v polfinale tretjerazrednega evropskega pokala, "tujsko legijo" iz Švice so premagale še drugič v enem tednu. Če je prva tekma še pustila nekaj dvoma, ali bodo napredovale, ga v drugem srečanju ni bilo niti v enem trenutku. Švicarke se niso popravile, spet so naredile veliko napak, Novogoričanke pa so od začetka do konca igrale zanesljivo, narekovale ritem in vse tri nize dobile brez kakršnih koli težav.

Kot odlična okrepitev se je izkazala Isabel Kovačić, hči nekdanjega hrvaškega košarkarja Olimpije Emilia Kovačića, ki je pokazala najboljšo igro v novogoriškem dresu, njeni servisi so za švicarske sprejemalke predstavljale prehudo oviro. Hrvatica je dosegla štiri ase, v napadu pa je sicer imela rezerve, tako ali tako pa so za napadalne akcije pri GEN-I Volleyju zadolžene druge igralke. Predvsem kapetanka Tina Lipicer Samec, ki je bila s 14 točkami najučinkovitejša igralka tekme, točko manj je dosegla Lana Ščuka, ki pa je dobila tudi precej manj žog kot njena "mentorica". Obe pa sta zelo dobro držali sprejem, ki je bil precej boljši, kot so ga imele tekmice. Te so bile boljše le v bloku, kar pa jim ni dosti pomagalo.

Novogoričanke so začele silovito, v prvem nizu so po zaslugi odlični servisov Kovačićeve in Ščuke hitro prišle do prednosti sedmih točk, taka je bila tudi razlika na koncu. V drugem nizu se je povsem razigrala Lipicerjeva, po njenih servisih in tudi točkah v napadu so domače napravile razliko, ki ji niso izpustile iz rok, izid niza je bil 25:14. Gostje so se še najbolj upirale v tretjem nizu, ko so bolj po zaslugi slabše predstave varovank Vasje Samca Lipicerja, ki je ponudil priložnost tudi rezervistkam, celo vodile za tri točke (18:15), na koncu pa jih pokopali slab sprejem, veliko število napak in vrnitev Lipicerjeve na igrišče.

Slovo Kamničank z dobljenim nizom

Trenutno četrtouvrščena ekipa italijanske Serie A Saugella Monza je tudi na povratni četrtfinalni tekmi pokala Challenge unovčila svoje večje izkušnje in tudi kakovost, vendar je bila pot do njihove zmage težja kot pred osmimi dnevi v Monzi. V drugem nizu so bile Kamničanke celo boljše, z malce več sreče pa bi morda lahko dobile tudi tretjega, vendar bi morale narediti manj napak na servisu. Skupaj so jih v tem elementu igre naredile 18, toda glede na to, da je bila to edina pot do uspeha, je bilo njihovo tveganje razumljivo. V prvem nizu ni kazalo na dober odpor slovenskih pokalnih prvakinj. Italijanke so si po zaslugi asov že kmalu priigrale štiri točke prednosti, po asu številka 11. je bilo že 15:5, s tem je bil praktično zmagovalec niza že odločen.

Veliko bolj hrabro so Kamničanke vstopile v drugi niz, v katerem so povedle s 3:0, vodile še s 5:2, na šesti točki pa je Anne Buijsizid izenačila. Slovenske pokalne prvakinje so na servis Lucy Charuk, ki je dosegla tudi as, odgovorile s štirimi zaporednimi točkami. Zadnjo je z blokom prispevala Nina Kotnik, zato je Miguel Angel Falasca Fernandezposegel po polminutnem odmoru. Po njem so vajeti igre v svoje roke spet vzele italijanske odbojkarice, ki so z asom Marike Bianchiniin blokom Danielle Hancockprvič v drugem nizu prišle do vodstva (13:12). Vendar se domače odbojkarice niso sprijaznile s porazom, saj so z blokom Eve PogačarItalijankam še enkrat pobegnile za tri točke (17:14). V končnici so s točko Olivere KostićKamničanke še vodile s 23:21, in čeprav je izkušena Serena Ortolaniizid izenačila, je Calcit Volley po dveh lastnih napakah Monze prišel do tako želenega niza.

Rozman: To, kar že ves čas vemo, da imamo, se je še enkrat več pokazalo

Tudi na začetku tretjega niza so domače odbojkarice nadaljevale z odlično igro, povedle z 2:0, z dvema asoma Charukove pa z 8:5. Na deveti točki so gostje izid izenačile, z asom Bianchinijeve pa domačinkam pobegnile za dve točki (12:10). S tremi zaporednimi točkami je nato Monza prišla na prvi pogled varnih plus štiri (21:17). Toda domače ekipa se še ni predala. Trikrat je prišla na točko zaostanka, imela dvakrat priložnost za izenačenje (na 22. in 23. točki), ki ju ni izkoristila, z veliko mere sreče pa so Italijanke izkoristile prvo zaključno žogo, za katero so bile Kamničanke prepričane, da je končala v avtu.

Z zmago v tretjem nizu so si Italijanke že zagotovile napredovanje, kljub temu pa jim zbranost ni popustila. Ob boljšem servisu so hitro prišle do petih točk prednosti (8:3), vodile so tudi s 16:11, a se domače odbojkarice še niso sprijaznile s porazom na tej tekmi, kajti z asom Charukove in uspešnem napadu Kotnikove, so zaostajale le še za točko (15:16). V še eni napeti končnici so bile spet srečnejše in spretnejše gostujoče odbojkarice, za katere je zadnjo točko dosegla Serena Ortolani.

"Danes je bila naša ekipa, ekipa z veliko začetnico," je bil kljub porazu zadovoljen trener Calcita Gregor Rozman. "To, kar že ves čas vemo, da imamo, se je še enkrat več pokazalo in prav vesel sem, da so dekleta dokazala, da znajo igrati dobro odbojko in to proti tako močni ekipi, ki je četrta v italijanskem državnem prvenstvu. Za morebitno presenečenje bi morali biti boljši v ključnih trenutkih, morda je bila tista žoga v končnici tretjega niza celo v avtu, vendar je to težko ocenjevati, ampak ne glede na vse, so izpolnili cilj, ki smo si za zadali pred tekmo. To pa je, da smo tekmo držali v negotovosti, na koncu pa je prišla do izraza večja izkušenost italijanske ekipe."

Izida pokala Challenge, četrtfinale, drugi tekmi:

GEN-I Volley* ‒ Kanti Schaffhausen 3:0 (18, 14, 20) /2:0/

* Mestna dvorana Nova Gorica, gledalcev 300, sodnika: Moula (Grčija), Robles (Španija);

* GEN-I Volley: Kovačić 9, T. Blažič, Ferlinc, Zbičajnik, Perić, Zaplotnik, Lucas, Velikonja Grbac 2, Kolbl, P. Blažič, Lipicer Samec 14, Zampedri, Grudina 4, Ščuka 13;

* Kanti Schaffhausen: Perkovac 2, Riddle, Mebus 1, Lowak 7, Guyer 2, Holaškova 7, Edberg Vieira, Smiljković, Wagner 7, Pavlović, Klarić 5;

Calcit Kamnik ‒ *Saugella Monza 1:3 (-14, 23, -23, -22) /0:2/

* Športna dvorana Kamnik, gledalcev 350, sodnika: Ambarkov (Makedonija), Daniil (Ciper);

* Calcit Volley: Kotnik 6, P. Marušič 1, Š. Marušič, Mihalinec 4, Pogačar 7, Kostić 14, Janežič, Charuk 15, Kaker 6, Zorman;

* Saugella Monza: Ortolani 18, Arcangeli, Balboni, Devetag 7, Adams, Hancock 2, Begić, Buijs 12, Orthmann 10, Facchinetti, Bianchini 12, Melandri 10.

// - izid v zmagah