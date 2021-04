Žiga Štern blesti v Grčiji

V končnici grškega prvenstva je Foinikas Sirou Žige Šterna v preteklem tednu zabeležil tri zmage: najprej je premagal P.A.O.K., potem tesno Panathinaikos A.O. in nazadnje še Olympiacos S.F.P. Slovenski sprejemalec je k prvemu uspehu prispeval 19 točk (po trije asi in bloki) ob polovični uspešnosti v napadu in 43-odstotni uspešnosti pri sprejemu. Ob drugi zmagi je dosegel 15 točk (38-odstotna uspešnost v napadu in 40-odstotna pri sprejemu), ob tretjem slavju pa se je naš odbojkar ustavil pri 12 točkah (en as in blok), pri čemer je v napadu izkoristil 43 % svojih priložnosti, na sprejemu pa je bil 75-odstotno zanesljiv. Ženske tekmovalke so v Grčiji prejšnji vikend igrale zaključne tekme pokalnega tekmovanja. PAOK naše reprezentantke Monike Potokar se je prvič v zgodovini uvrstil v veliki finale, ki bo 16. aprila v Atenah. K zmagi s 3:1 nad Arisom je naša sprejemalka prispevala 14 točk.

Asseco Resovia, ki jo vodi selektor slovenske reprezentance Alberto Giuliani in za katero igra Klemen Čebulj, je v poljskem prvenstvu osvojila končno peto mesto. Resovia je proti Trefl Gdansku dobila še drugo srečanje, naš sprejemalec pa se je tokrat ustavil pri 14 doseženih točkah ob 46-odstotni uspešnosti v napadu, medtem ko je bil pri sprejemu 37-odstotno zanesljiv.