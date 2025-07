Žiga Štern odhaja v Rusijo

Slovenski sprejemalec Žiga Štern , ki te dni v dresu naše izbrane vrste nastopa na turnirju elitne lige narodov v Ljubljani, kjer Slovence v boju za uvrstitev na zaključni turnir danes in jutri čakata pomembna obračuna z Italijani in Srbi, je našel novega delodajalca. Nosil bo dres ruskega prvoligaša Jeniseja iz Krasnojarska, s katerim se je dogovoril za enoletno sodelovanje.

Za Šterna, ki je v začetku leta dopolnil 31 let, bo to že deveta sezona na tujem. Potem, ko se je iz matičnega Svita iz Slovenske Bistrice prek Žužemberka, Calcit Volleyja in ACH Volleyja Ljubljana pred sezono 2017/18 podal v francoski Tours, ga je odbojkarska pot zatem vodila še v Italijo, Turčijo, Grčijo, Nemčijo in na Poljsko. V močni poljski ligi je najprej uspešno igral za Šlepsk, v zadnji sezoni pa še za Skra iz Belchatowa.

Jenisej je v sezoni 2024/25 v ruskem prvenstvu zasedel 9. mesto, v ruskem pokalu pa je bil 5. Štern, ki bo imel v ekipi pomembno vlogo, bo ob Belorusu Siarheiju Buselu eden od le dveh tujcev v ruski zasedbi.