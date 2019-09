Žilavi Finci že pozabili na poraz s Slovenci, naslednji izziv Belorusi

Beloruska izbrana vrsta je v uvodu evropskega prvenstva klonili proti Sloveniji (3:0), na drugi tekmi pa so varovanci Viktorja Bekše morali priznati premoč še Rusom (3:1). Tudi Finci so na parketu ljubljanskih Stožic izgubili proti Slovencem, pred tem pa so v četrtek ob bučni podpori finskih navijačev porazili Severno Makedonijo (3:1).