Odbojka

Ziraat brez izgubljenega niza odpihnil Asseco

Ljubljana, 25. 03. 2026 17.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Asseco Resovia

Na prvi tekmi četrtfinala odbojkarske Lige prvakov sta se v poljskem Rzeszowu pomerili zasedbi domačega Assecca Resovie in Ziraata iz Ankare, ki je bil v skupinskem delu med drugimi tekmec našega prvaka ACH Volleyja. Turški predstavnik je brez večjih težav po uri in 40 minutah igre slavil prepričljivo zmago s 3:0 v nizih (21:25, 23:25, 20:25). Na povratni tekmi, ki jo bomo prenašali prihodnji torek prav tako na VOYO, le še čudež lahko reši poljskega prvoligaša pred izpadom iz nadaljnjega tekmovanja.

V tem četrtfinalnem paru je pričakovati zelo izenačen obračun dveh vrhunskih odbojkarskih moštev. Poljaki stavijo na dobro izhodišče po prvi tekmi pred domačimi navijači, turška zasedba pa je že v skupinskem delu pokazala izjemno kakovost z osvojitvijo prvega mesta v svoji predtekmovalni skupini.

Do izida 9:9 smo spremljali izenačen dvoboj, nato pa so vajeti igre v svoje roke prevzeli odbojkarji Ziraata iz Ankare, ki so, ko so prvič na tekmi povedli s tremi točkami prednosti (9:12), s preudarno in kolektivno predstavo zdržali vse poskuse domačega Asseca in na koncu dobili uvodni niz z 21:25. Pri gostih sta blestela predvsem odlični Poljak Tomas Fornal in izvrstni Nimir Abdelaziz.  

Liga prvakov, četrtfinale, prva tekma, izid:
Assecco Resovia - Ziraat Ankara 0:3 (21:25, 23:25, 20:25)

Lahko ACH na gostovanju pri italijanskem velikanu uprizori presenečenje?

bibaleze
Portal
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
vizita
Portal
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Kdo nudi finančne spodbude za preselitev?
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Preprosta sladica za materinski dan
Preprosta sladica za materinski dan
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
