Ziraat brez izgubljenega niza odpihnil Asseco

V tem četrtfinalnem paru je pričakovati zelo izenačen obračun dveh vrhunskih odbojkarskih moštev. Poljaki stavijo na dobro izhodišče po prvi tekmi pred domačimi navijači, turška zasedba pa je že v skupinskem delu pokazala izjemno kakovost z osvojitvijo prvega mesta v svoji predtekmovalni skupini.

Do izida 9:9 smo spremljali izenačen dvoboj, nato pa so vajeti igre v svoje roke prevzeli odbojkarji Ziraata iz Ankare, ki so, ko so prvič na tekmi povedli s tremi točkami prednosti (9:12), s preudarno in kolektivno predstavo zdržali vse poskuse domačega Asseca in na koncu dobili uvodni niz z 21:25. Pri gostih sta blestela predvsem odlični Poljak Tomas Fornal in izvrstni Nimir Abdelaziz.

Liga prvakov, četrtfinale, prva tekma, izid:

Assecco Resovia - Ziraat Ankara 0:3 (21:25, 23:25, 20:25)