'Ziraat je znova pokazal, zakaj je med glavnimi favoriti'

Te (pomanjkljivosti, op. p.) so bile vidne predvsem pri začetnem udarcu, ki je bil po učinkovitosti občutno na strani turškega velikana, kot tudi na sprejemu, ki je slovenskemu odbojkarskemu državnemu prvaku nemalokrat povzročal preglavice.
"Težka tekma je za nami. Ziraat je zagotovo eden od favoritov tekmovanja, a ne glede na vse smo mu v prvem in tretjem nizu lepo sledili v igri. Največjo razliko je tekmec naredil v drugem nizu, ko je s serijo fantastičnih začetnih udarcev ušel na neulovljivo prednost. To je bila za nas previsoka ovira," je realno oceno dogajanja na tivolskem igrišču podal eden vidnejših posameznikov v vrstah ACH Volleyja, Tonček Štern.
Odlični slovenski reprezentančni korektor se je le nekaj mesecev po tem, ko je prešel v vrste ljubljanskega ACH-ja prav iz Ziraata, vnovič srečal z nekdanjimi soigralci in prijatelji. "Lepo je bilo videti nekdanje soigralce, a to na mene ni vplivalo. Znova bi se zahvalil našim zvestim navijačem za bučno podporo in jih že zdaj lepo vabim, da pridejo v še večjem številu na naslednji obračun s Toursom, na katerem bomo imeli lepo priložnost za prve točke v Ligi prvakov," je še pristavil 30-letni Štern.
Tudi kapetan Tine Urnaut, ki še ni v optimalni formi, je po tekmi športno priznal prevlado turškega moštva in obenem izpostavil kar nekaj svetlih točk v igri svoje ekipe. "Če pogledamo samo dogajanje v polju, bistvene razlike med tekmecema nisem videl. Še največja razlika se je pokazala pri začetnem udarcu in sprejemu. Tu nam še kar nekaj manjka, zato si želim, da bi do naslednje tekme s Toursom omenjeni prvini igre dvignili na višjo raven. Prepričan sem, da imamo še veliko rezerv v igri," optimistično pravi 38-letni Korošec.
