'Ziraat je znova pokazal, zakaj je med glavnimi favoriti'

Te (pomanjkljivosti, op. p.) so bile vidne predvsem pri začetnem udarcu, ki je bil po učinkovitosti občutno na strani turškega velikana, kot tudi na sprejemu, ki je slovenskemu odbojkarskemu državnemu prvaku nemalokrat povzročal preglavice.

"Težka tekma je za nami. Ziraat je zagotovo eden od favoritov tekmovanja, a ne glede na vse smo mu v prvem in tretjem nizu lepo sledili v igri. Največjo razliko je tekmec naredil v drugem nizu, ko je s serijo fantastičnih začetnih udarcev ušel na neulovljivo prednost. To je bila za nas previsoka ovira," je realno oceno dogajanja na tivolskem igrišču podal eden vidnejših posameznikov v vrstah ACH Volleyja, Tonček Štern.