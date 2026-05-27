Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

'Zlata generacija ne bo večna, cilj je razširiti igralski kader'

Ljubljana, 27. 05. 2026 17.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. Aljaž Golčer
Slovenski odbojkarji na Filipinih

Slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta se je zbrala v polni postavi v Ljubljani in vstopila v zadnjo fazo priprav pred začetkom letošnje sezone v Ligi narodov. Pred odhodom na prvi turnir na Kitajsko, kjer varovance selektorja Fabia Solija čakajo obračuni z reprezentancami Kube, gostiteljice Kitajske, Japonske in Poljske, bodo Slovenci na domačih tleh odigrali še pripravljalni tekmi s srbsko reprezentanco.

Selektor Fabio Soli je na druženju z novinarji večkrat poudaril pomen vključevanja mladih in nadarjenih odbojkarjev v reprezentančni ustroj, saj člani zlate generacije ne bodo večni.

"To je tudi namen letošnjega poletja, da mladim igralcem ponudimo čim več priložnosti za igro, da dokažejo, da se lahko enakovredno kosajo z najboljšimi na svetu. Prepričan sem, da je kakovosti dovolj in da bomo skozi Ligo narodov, podobno kot smo to storili lani, v ogenj poslali kar nekaj zanimivh fantov, na katerih bo slonela slovenska odbojkarska prihodnost," je novinarskemu kolegu Aljažu Golčerju zaupal slovenski selektor.

Italijanski strokovnjak obenem opozarja, da bo letošnja sezona Lige narodov zahtevnejša od lanske. "Konkurenca je iz leta v leto močnejša. Predvsem azijske reprezentance napredujejo z velikimi koraki, a tudi mi bomo skušali karseda najbolje slediti začrtanim ciljem. Vsakič ko vstopaš v določeno tekmovanje, si postaviš višje cilje od morda trenutno realno dosegljivih. Tudi Slovenija v novo sezono Lige narodov vstopa z visokimi pričakovanji, a se v isti sapi zavedamo, da nas čaka zahtevno delo," pravi Soli.

Tudi izkušeni srednji bloker Jan Kozamernik, za katerim je odlična klubska sezona na Japonskem, pričakuje zel intenzivno in tekmovalno reprezentančno poletje. "Ne glede na to, v kakšnih sestavah igrajo reprezentance v Ligi narodov, je ta vselej zelo zahtevna. Mi imamo svoje ambicije in cilje, ki jim bomo sledili postopoma. Šli bomo tekmo za tekmo in videli, kam nas bo to pripeljalo. Pomembno bo vpeljati še več mladih fantov v sistem, zato naša igra na začetku morda še ne bo na tisti najvišji ravni," o prvih preizkušnjah v Ligi narodov in še večji vlogi podmladka v reprezentanci razmišlja Kozamernik.

Rok Možič igra zelo pomembno vlogo v italijanskem prvoligašu Veroni. Po zaključku sezone se je udeležil še tekmovanja v azijski Ligi prvakov in jo tudi osvojil.

"Prekrasna izkušnja za mladega odbojkarja. Moram priznati, da sem užival dva tedna v Džakarti. Zdaj sem pa z mislimi povsem osredotočen na slovensko reprezentanco. Želimo si novih uspešnih nastopov v Ligi narodov. Skozi omenjeno tekmovanje bomo skušali dvigniti našo pripravljenost tudi za kasnejše evropsko prvenstvo. Mlajši vse bolj stopamo v ospredje in prevzemamo še več odgovornosti, kar je lahko le velik plus za naprej," se novega reprezentančnega poletja veseli odlični Mariborčan. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka slovenska moška reprezentanca liga narodov jan kozamernik fabio soli

Velik korak za ambiciozno odbojkarico: sprejela mikavno ponudbo iz Arkansasa

24ur.com Slovenke na dveh tekmah proti Madžarski brez Grosove
24ur.com 'Velika neznanka za tekmice bomo, kar bo naša prednost'
24ur.com Močno prevetrena slovenska reprezentanca v boj za zadnji kvalifikacijski zmagi
24ur.com Slovenski rokometaši v Zagreb na generalko pred svetovnim prvenstvom
24ur.com Mlada reprezentanca skupaj s Francijo, Avstrijo, BiH in Ciprom
24ur.com Slovenski odbojkarji na Filipine na zadnji turnir Lige narodov
24ur.com Janža: Če bomo 'jedli travo', bodo tri točke naše
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Manekenka pričakuje svojega šestega otroka
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Nogometni as pokazal svojo mamo in ganil z objavo
Nogometni as pokazal svojo mamo in ganil z objavo
pri 44-ih bo postal očka tretjemu otroku
pri 44-ih bo postal očka tretjemu otroku
zadovoljna
Portal
Propad lepotice, ki jo je uničila ljubezen
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Znana Slovenka žari od ljubezni
Znana Slovenka žari od ljubezni
vizita
Portal
7 živil z več beljakovinami kot jajce – presenetilo te bo, katera so najboljša
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
cekin
Portal
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Potujete v BiH? Sedaj so kazni za prometne prekrške strožje
Potujete v BiH? Sedaj so kazni za prometne prekrške strožje
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
moskisvet
Portal
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
Kako izgubiti trebušno maščobo in imeti več energije
Kako izgubiti trebušno maščobo in imeti več energije
Pri 56 letih videti tako? J.Lo ponovno obnorela splet
Pri 56 letih videti tako? J.Lo ponovno obnorela splet
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
okusno
Portal
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Dekle iz doline
Dekle iz doline
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725