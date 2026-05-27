'Zlata generacija ne bo večna, cilj je razširiti igralski kader'

Selektor Fabio Soli je na druženju z novinarji večkrat poudaril pomen vključevanja mladih in nadarjenih odbojkarjev v reprezentančni ustroj, saj člani zlate generacije ne bodo večni. "To je tudi namen letošnjega poletja, da mladim igralcem ponudimo čim več priložnosti za igro, da dokažejo, da se lahko enakovredno kosajo z najboljšimi na svetu. Prepričan sem, da je kakovosti dovolj in da bomo skozi Ligo narodov, podobno kot smo to storili lani, v ogenj poslali kar nekaj zanimivh fantov, na katerih bo slonela slovenska odbojkarska prihodnost," je novinarskemu kolegu Aljažu Golčerju zaupal slovenski selektor.

Italijanski strokovnjak obenem opozarja, da bo letošnja sezona Lige narodov zahtevnejša od lanske. "Konkurenca je iz leta v leto močnejša. Predvsem azijske reprezentance napredujejo z velikimi koraki, a tudi mi bomo skušali karseda najbolje slediti začrtanim ciljem. Vsakič ko vstopaš v določeno tekmovanje, si postaviš višje cilje od morda trenutno realno dosegljivih. Tudi Slovenija v novo sezono Lige narodov vstopa z visokimi pričakovanji, a se v isti sapi zavedamo, da nas čaka zahtevno delo," pravi Soli. Tudi izkušeni srednji bloker Jan Kozamernik, za katerim je odlična klubska sezona na Japonskem, pričakuje zel intenzivno in tekmovalno reprezentančno poletje. "Ne glede na to, v kakšnih sestavah igrajo reprezentance v Ligi narodov, je ta vselej zelo zahtevna. Mi imamo svoje ambicije in cilje, ki jim bomo sledili postopoma. Šli bomo tekmo za tekmo in videli, kam nas bo to pripeljalo. Pomembno bo vpeljati še več mladih fantov v sistem, zato naša igra na začetku morda še ne bo na tisti najvišji ravni," o prvih preizkušnjah v Ligi narodov in še večji vlogi podmladka v reprezentanci razmišlja Kozamernik.

Rok Možič igra zelo pomembno vlogo v italijanskem prvoligašu Veroni. Po zaključku sezone se je udeležil še tekmovanja v azijski Ligi prvakov in jo tudi osvojil. "Prekrasna izkušnja za mladega odbojkarja. Moram priznati, da sem užival dva tedna v Džakarti. Zdaj sem pa z mislimi povsem osredotočen na slovensko reprezentanco. Želimo si novih uspešnih nastopov v Ligi narodov. Skozi omenjeno tekmovanje bomo skušali dvigniti našo pripravljenost tudi za kasnejše evropsko prvenstvo. Mlajši vse bolj stopamo v ospredje in prevzemamo še več odgovornosti, kar je lahko le velik plus za naprej," se novega reprezentančnega poletja veseli odlični Mariborčan.