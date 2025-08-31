Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Zle slutnje so se uresničile: Možič ostal brez SP

Ljubljana, 31. 08. 2025 20.03 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Nina Mihalič , STA
Komentarji
0

Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič bo moral zaradi poškodbe kolena izpustiti nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo 12. septembra začelo na Filipinih, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Selektor Fabio Soli se bo mogel znajti brez Roka Možiča.
Selektor Fabio Soli se bo mogel znajti brez Roka Možiča. FOTO: Damjan Žibert

Reprezentanca danes potuje v Osako, kjer bo opravila zadnji del treningov pred odhodom v Manilo, a brez poškodovanega sprejemalca Roka Možiča, ki se je že vse od zaključnega turnirja lige narodov soočal z bolečinami.

Triindvajsetletni reprezentant se je v zadnjem mesecu posvečal terapijam in treniral po prilagojenem programu, da bi lahko slovenski vrsti pomagal tudi na svetovnem prvenstvu. "Na žalost je vnetje v mojem kolenu še vedno prehudo, da bi bil lahko pravočasno pripravljen na takšen turnir, kot je SP. Do zadnjega sem srčno upal in si želel, da bo dovolj, a so zdravniki na zadnjem pregledu dejali, da je napredek sicer viden, vendar je tveganje, žal, preveliko," je o poškodbi povedal Mariborčan.

Kot še pravi, mu je izjemno hudo, ker ne more na SP, tudi zato, ker ga gostijo prav Filipini. "Tamkajšnji navijači me zmeraj tako toplo sprejmejo in me skozi celotno sezono spremljajo ter bodrijo. Težko je še kaj dodati, s cmokom v grlu bom reprezentanco pozdravil, ko bo odšla na prvenstvo in navijal za fante pred televizijskimi zasloni."

Selektor Fabio Soli se je Možiču na zadnjem medijskem terminu pred odhodom na Japonsko in pozneje Filipine zahvalil za vložen trud. "Hvala osebju in Roku, ki se je trudil, poskusil vse, vadil kljub drugačnim zdravniškim nasvetom. Toda videli smo, da trenutno ni pripravljen. Ni nič hujšega, verjamem, da bo hitro na igrišču," je dejal Soli.

Poudaril je, da so se odločili, da gredo na SP s 14 igralci, ki so trdo delali. "Tja res ne gremo v polni postavi, ampak z odličnim vzdušjem. O pričakovanjih nočem govoriti, saj je to vedno nevarno," je dodal.

Pri tem je izpostavil tudi to, da ob Možiču že dlje časa manjka tudi Klemen Čebulj ter da niti Tine Urnaut še ni popolnoma pripravljen. A pravi, da so opravili dobro delo, da mladi igralci rastejo iz dneva v dan, da pa v slovenski vrsti ne moreš kar tako nadomestiti odsotnosti dveh, treh ključnih igralcev, "saj kader ni tako zelo širok". "Mogoče trenutna ekipa res ni najboljša možna, ampak verjamemo, da bomo naredili še korak naprej," je zaključil.

Slovenija, ki je pred kratkim uspešno nastopala v ligi narodov in zasedla končno četrto mesto, bo na Japonskem opravila prilagoditev in igrala pripravljalni tekmi z ekipo Osaka Blazers Sakai. Nato se bo odpravila na Filipine, kjer bo pred SP igrala še obračuna z Iranom in Argentino.

Slovenska vrsta bo sicer na SP igrala v skupini E, najprej se bo pomerila s Čilom 13. septembra, nato z Bolgarijo (15.) in Nemčijo (17. septembra). Na prejšnjem SP je leta 2022 zasedla četrto mesto za Italijo, Poljsko in Brazilijo. Na evropskih prvenstvih pa imajo Slovenci že tri srebrne in bronasto odličje.

Gregor Ropret je poudaril, da bi kolajna s SP pomenila veliko. "Meni bi pomenila ogromno. Tri od štirih kolajn z EP bi zamenjal za eno s SP, saj bo to verjetno moje zadnje prvenstvo," je povedal Ropret in dodal, da je pred njimi lepa priložnost. "Mislim, da imamo potencial. Do prvenstva je še nekaj časa, a lahko gremo tja samozavestno."

odbojka slovenija rok možič svetovno prvenstvo
Naslednji članek

Slovenke izgubile zgodovinsko tekmo z evropskimi prvakinjami

Naslednji članek

Slovenke na debitantskem SP odlične tudi posamično

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256