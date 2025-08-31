Zle slutnje so se uresničile: Možič ostal brez SP

Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič bo moral zaradi poškodbe kolena izpustiti nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo 12. septembra začelo na Filipinih, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Selektor Fabio Soli se bo mogel znajti brez Roka Možiča. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Reprezentanca danes potuje v Osako, kjer bo opravila zadnji del treningov pred odhodom v Manilo, a brez poškodovanega sprejemalca Roka Možiča, ki se je že vse od zaključnega turnirja lige narodov soočal z bolečinami. Triindvajsetletni reprezentant se je v zadnjem mesecu posvečal terapijam in treniral po prilagojenem programu, da bi lahko slovenski vrsti pomagal tudi na svetovnem prvenstvu. "Na žalost je vnetje v mojem kolenu še vedno prehudo, da bi bil lahko pravočasno pripravljen na takšen turnir, kot je SP. Do zadnjega sem srčno upal in si želel, da bo dovolj, a so zdravniki na zadnjem pregledu dejali, da je napredek sicer viden, vendar je tveganje, žal, preveliko," je o poškodbi povedal Mariborčan.

Kot še pravi, mu je izjemno hudo, ker ne more na SP, tudi zato, ker ga gostijo prav Filipini. "Tamkajšnji navijači me zmeraj tako toplo sprejmejo in me skozi celotno sezono spremljajo ter bodrijo. Težko je še kaj dodati, s cmokom v grlu bom reprezentanco pozdravil, ko bo odšla na prvenstvo in navijal za fante pred televizijskimi zasloni." Selektor Fabio Soli se je Možiču na zadnjem medijskem terminu pred odhodom na Japonsko in pozneje Filipine zahvalil za vložen trud. "Hvala osebju in Roku, ki se je trudil, poskusil vse, vadil kljub drugačnim zdravniškim nasvetom. Toda videli smo, da trenutno ni pripravljen. Ni nič hujšega, verjamem, da bo hitro na igrišču," je dejal Soli. Poudaril je, da so se odločili, da gredo na SP s 14 igralci, ki so trdo delali. "Tja res ne gremo v polni postavi, ampak z odličnim vzdušjem. O pričakovanjih nočem govoriti, saj je to vedno nevarno," je dodal.

Pri tem je izpostavil tudi to, da ob Možiču že dlje časa manjka tudi Klemen Čebulj ter da niti Tine Urnaut še ni popolnoma pripravljen. A pravi, da so opravili dobro delo, da mladi igralci rastejo iz dneva v dan, da pa v slovenski vrsti ne moreš kar tako nadomestiti odsotnosti dveh, treh ključnih igralcev, "saj kader ni tako zelo širok". "Mogoče trenutna ekipa res ni najboljša možna, ampak verjamemo, da bomo naredili še korak naprej," je zaključil. Slovenija, ki je pred kratkim uspešno nastopala v ligi narodov in zasedla končno četrto mesto, bo na Japonskem opravila prilagoditev in igrala pripravljalni tekmi z ekipo Osaka Blazers Sakai. Nato se bo odpravila na Filipine, kjer bo pred SP igrala še obračuna z Iranom in Argentino.