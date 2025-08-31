Zle slutnje so se uresničile: Možič ostal brez SP

Reprezentanca danes potuje v Osako, kjer bo opravila zadnji del treningov pred odhodom v Manilo, a brez poškodovanega sprejemalca Roka Možiča, ki se je že vse od zaključnega turnirja lige narodov soočal z bolečinami.
Triindvajsetletni reprezentant se je v zadnjem mesecu posvečal terapijam in treniral po prilagojenem programu, da bi lahko slovenski vrsti pomagal tudi na svetovnem prvenstvu. "Na žalost je vnetje v mojem kolenu še vedno prehudo, da bi bil lahko pravočasno pripravljen na takšen turnir, kot je SP. Do zadnjega sem srčno upal in si želel, da bo dovolj, a so zdravniki na zadnjem pregledu dejali, da je napredek sicer viden, vendar je tveganje, žal, preveliko," je o poškodbi povedal Mariborčan.
Kot še pravi, mu je izjemno hudo, ker ne more na SP, tudi zato, ker ga gostijo prav Filipini. "Tamkajšnji navijači me zmeraj tako toplo sprejmejo in me skozi celotno sezono spremljajo ter bodrijo. Težko je še kaj dodati, s cmokom v grlu bom reprezentanco pozdravil, ko bo odšla na prvenstvo in navijal za fante pred televizijskimi zasloni."
Selektor Fabio Soli se je Možiču na zadnjem medijskem terminu pred odhodom na Japonsko in pozneje Filipine zahvalil za vložen trud. "Hvala osebju in Roku, ki se je trudil, poskusil vse, vadil kljub drugačnim zdravniškim nasvetom. Toda videli smo, da trenutno ni pripravljen. Ni nič hujšega, verjamem, da bo hitro na igrišču," je dejal Soli.
Poudaril je, da so se odločili, da gredo na SP s 14 igralci, ki so trdo delali. "Tja res ne gremo v polni postavi, ampak z odličnim vzdušjem. O pričakovanjih nočem govoriti, saj je to vedno nevarno," je dodal.
Pri tem je izpostavil tudi to, da ob Možiču že dlje časa manjka tudi Klemen Čebulj ter da niti Tine Urnaut še ni popolnoma pripravljen. A pravi, da so opravili dobro delo, da mladi igralci rastejo iz dneva v dan, da pa v slovenski vrsti ne moreš kar tako nadomestiti odsotnosti dveh, treh ključnih igralcev, "saj kader ni tako zelo širok". "Mogoče trenutna ekipa res ni najboljša možna, ampak verjamemo, da bomo naredili še korak naprej," je zaključil.
Slovenija, ki je pred kratkim uspešno nastopala v ligi narodov in zasedla končno četrto mesto, bo na Japonskem opravila prilagoditev in igrala pripravljalni tekmi z ekipo Osaka Blazers Sakai. Nato se bo odpravila na Filipine, kjer bo pred SP igrala še obračuna z Iranom in Argentino.
Slovenska vrsta bo sicer na SP igrala v skupini E, najprej se bo pomerila s Čilom 13. septembra, nato z Bolgarijo (15.) in Nemčijo (17. septembra). Na prejšnjem SP je leta 2022 zasedla četrto mesto za Italijo, Poljsko in Brazilijo. Na evropskih prvenstvih pa imajo Slovenci že tri srebrne in bronasto odličje.
Gregor Ropret je poudaril, da bi kolajna s SP pomenila veliko. "Meni bi pomenila ogromno. Tri od štirih kolajn z EP bi zamenjal za eno s SP, saj bo to verjetno moje zadnje prvenstvo," je povedal Ropret in dodal, da je pred njimi lepa priložnost. "Mislim, da imamo potencial. Do prvenstva je še nekaj časa, a lahko gremo tja samozavestno."
