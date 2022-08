Zmaga v Gradcu bi Slovenkam trasirala pot na EP

Slovenske odbojkarice, ki si skozi kvalifikacije skušajo priigrati svoj tretji nastop na evropskih prvenstvih, so tekmovanje v skupini D začele z zmago nad izbrano vrsto Avstrije. Avstrijke bodo tudi jutrišnje tekmice naših deklet, v našem taboru pa opozarjajo, da kljub prepričljivi zmagi na prvi tekmi reprezentanco v Gradcu čaka precej težja naloga. V skupini z Azerbajdžanom in Gruzijo so Avstrijke Slovenkam namreč neposredne tekmice v boju za prvi dve mesti, ki vodita na EuroVolley, ki ga bomo prihodnje leto spremljali v Belgiji, Italiji, Estoniji in Nemčiji. Slovenski selektor Marco Bonitta je po zadnjem treningu, ki so ga njegove varovanke opravile v Mariboru, za uradno spletno stran OZS dejal: " Z rezultatom s prve tekme smo res lahko zadovoljni, vendar pa se zavedamo, da nas v Avstriji čaka drugačna tekma, težja tekma. Morali bomo bolje servirati kot smo v soboto, prav tako bo potrebno tudi bolje napadati. Sicer pa mislim, da smo dobro pripravljeni na tekmo in na dvoboj z Avstrijo. "

Reprezentantka Naja Boisa je bila vesela predvsem tega, da so s soigralkami v obračunu z Avstrijkami v celoti upoštevale navodila selektorja in da so kljub velikemu zaostanku v tretjem nizu, ko so gostje vodile že s 17:24, uspele zrežirati preobrat in si zagotoviti zmago brez izgubljenega niza. "Na prvi tekmi smo dobro opravile svojo nalogo. Držale smo se tega, kar smo se dogovorili pred tekmo in z blokom in obrambo dobro ustavile njihovi najboljši napadalki Galić in Mehić. To nam je uspevalo skozi celotno tekmo, le v tretjem nizu nam je nekoliko popustila koncentracija. A pomembno je, da smo se po velikem zaostanku pobrale in verjele v to, da niz lahko dobimo. V Gradcu pričakujemo približno enako igro, a precej težjo tekmo. Prepričana sem, da če vsaka opravi svoje naloge tako, kot je treba, tudi v gosteh lahko zmagamo," je za spletno stran krovne zveze dejala mlada Slovenka.

Slovenke se bodo z Avstrijo pomerile jutri, ob 20.25 uri, v dvorani Raiffeisen Sportpark Graz. Po prvem krogu kvalifikacij zasedajo prvo mesto v skupini D, drugi pa je za zdaj Azerbajdžan, ki je na domačem parketu Gruzijo odpravil s 3:0.