Znan razpored EP v odbojki: Ljubljana bo gostila otvoritveno tekmo

Razpored moškega evropskega prvenstva, ki ga bodo med 12. in 29. septembrom gostile Francija, Slovenija, Nizozemska in Belgija, Slovencem uvodoma prinaša obračun z Belorusijo, ki bo obenem veljal tudi za otvoritveno tekmo EP. Pred tem bosta prvi dan prvenstva v Areni Stožice na sporedu še tekmi med Turčijo in Rusijo ter Finsko in Makedonijo. Po dnevu premora se bodo Slovenci na večerni tekmi pomerili s Finsko, 15. septembra pa bodo tekmeci Slovencev Turki, prav tako na večerni tekmi. Za konec skupinskega dela prvenstva, 18. septembra, se bo slovenska izbrana vrsta pomerila z evropskimi prvaki Rusi.

Prvenstvo se bo nato z izločilnimi boji nadaljevalo v vseh štirih državah gostiteljicah. Prvi polfinale bo 26. septembra v Ljubljani, drugi 27. septembra v Parizu. Veliki finale bo 29. septembra gostila francoska prestolnica. EP za odbojkarice se bo začelo 23. avgusta s tekmami v vseh štirih skupinah v Turčiji, na Poljskem, Madžarskem in Slovaškem.

Odbojkarice v poljskem 'peklu'

Slovenke bodo prvenstvo začele s tekmo proti Poljski, organizatorji pa za uvodni obračun v Sport Areni v Lodžu pričakujejo več kot 12.000 gledalcev. Dan pozneje, 24. avgusta, bo za slovenske odbojkarice na sporedu pomembna tekma z Belgijo, sledilo bo še srečanje s Portugalsko. Po dnevu počitka bodo Slovenke igrale proti svetovnim podprvakinjam, Italijankam, 28. avgusta pa bodo tekmice Slovenk še Ukrajinke. Ure začetka posameznih tekem bodo predvidoma znane konec meseca, so še zapisali pri OZS.