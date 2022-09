Znana datuma evropskih prvenstev v odbojki za leto 2023

S sedeža krovne evropske odbojkarske organizacije (CEV) so sporočili, da se bo evropsko prvenstvo za odbojkarice odvijalo med 15. avgustom in 3. septembrom prihodnje leto, in potrdili tudi štiri države gostiteljice, Belgijo, Italijo, Estonijo in Nemčijo. Med evropsko elito bomo spet spremljali tudi slovenske odbojkarice, ki so si vozovnico za EuroVolley zagotovile tretjič doslej, potem ko so v nedavno zaključenih kvalifikacijah po dvakrat premagale Azerbajdžan, Avstrijo in Gruzijo ter se veselile prvega mesta. Premierni nastop na evropskih prvenstvih so Slovenke zabeležile leta 2015, v boj za najvišja mesta pa so se podale tudi na EP leta 2019.

EuroVolley za moške bo potekal od 28. avgusta do 16. septembra, naši odbojkarji pa bodo na njem branili srebrno odličje. Na lanskem evropskem prvenstvu so že tretjič od leta 2015 nastopili v velikem finalu, za ene od favoritov pa bodo veljali tudi prihodnje leto. Katere štiri države bodo gostile prvenstvo stare celine, s CEV še niso sporočili.