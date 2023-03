Znana vsa prizorišča olimpijskih kvalifikacij

S tekmovanjem bodo prve začele odbojkarice, ki se bodo v boj za olimpijsko vozovnico podale med 16. in 24. septembrom, njihove predstave pa bomo lahko spremljali na Kitajskem, Japonskem in Poljskem. Med najboljšimi 24 reprezentancami je, kot poroča uradna spletna stran OZS, tudi Slovenija, ki se je lani močno povzpela po svetovni lestvici in bo na olimpijskih kvalifikacijah nastopila prvič, ob naših dekletih pa se bodo za olimpijski turnir v Parizu potegovale še izbrane vrste Argentine, Belgije, Brazilije, Bolgarije, Kanade, Kitajske, Kolumbije, Češke, Dominikanske republike, Nemčije, Italije, Japonske, Južne Koreje, Mehike, Nizozemske, Peruja, Poljske, Portorika, Srbije, Tajske, Turčije, Ukrajine in ZDA.