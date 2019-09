Znani vsi udeleženci osmine finala odbojkarskega EP

V soboto, 21. septembra, si boste lahko na Kanalu A in VOYO najprej ob 17.20 ogledali obračun osmine finala med Rusijo in Grčijo, ob 20.00 pa še dvoboj slovenske izbrane vrste z Bolgarijo.

Pred zadnjimi štirimi tekmami prvega dela EP sta bili le še dve vprašanji. Kot zadnji sta se v osmino finala uvrstili Španija in Češka. Španci so si z zmago s 3:1 proti Nemčiji zagotovili četrto mesto v skupini B, Češka pa je bila s 3:2 boljša od Črne Gore in v skupini D osvojila četrto mesto. Na sporedu sta v četrtek še dve tekmi. Ob 20. uri se bo začela tekma med Poljsko in Ukrajino, ob 20.30 pa Srbija in Avstrija.

V "slovenski" skupini C je bil končni vrstni red znan v sredo. Prvo mesto je zasedla Rusija, drugo Slovenija, po zmagi Finske nad Turčijo s 3:2 pa so kratko potegnili Severni Makedonci, ki jim je ta rezultat najmanj ustrezal in so ostali brez osmine finala. Slovenija se bo v osmini finala v soboto v Stožicah (prenos bo na Kanalu A in VOYO) pomerila z Bolgarijo, ki je v skupini A zasedla tretje mesto. Zaostala je za Francijo in Italijo, derbi teh ekip za prvo mesto je v zadnjem krogu s 3:1 dobila Francija. Četrto mesto v skupini A je zasedla Grčija, ki se bo v osmini finala merila z Rusijo.