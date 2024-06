Zoran Dragić: Pomembno je, kako se bomo povezali na igrišču

"Največ pozornosti smo dali akcijam, zdaj smo približno dva tedna skupaj. V nedeljo nas čaka prva tekma, bomo videli, kako bo. Vemo, da še nismo kompletni, v vsakem primeru pa smo se pripravljali, šli čez akcije in poskušali delati čim bolj pravilno," je uvodoma zbranim novinarjem povedal Dragić in se ozrl na tekmo proti Litvi.

"Mislim, da je še prehitro za govoriti, kako bo Slovenija videti na prvih pripravljalnih tekmah. Kakšen teden in pol smo skupaj, nismo popolni. Vemo, da je dvorana v Litvi težka za igro, vemo pa tudi, da je to pripravljalna tekma in rezultat ni pomemben. Bolj je pomembno, kako se bomo mi med seboj povezali na igrišču," pravi slovenski košarkar, ki ravno danes praznuje 35. rojstni dan.

Slovenski košarkarji se bodo morali v teh pripravljalnih tekmah, kot kaže, povezati brez prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je še nekaj dni nazaj igral v finalu lige NBA. Selektor Aleksander Sekulić tako še vedno čaka, ali bo lahko računal na Dončića v prihajajočih olimpijskih kvalifikacijah, ki ga pesti tudi poškodba kolena. So pa danes slovenski mediji poročali, da je prvi zvezdnik okoli 10.30 že pristal v Sloveniji.