Nizozemska, Finska in Španija na poti do odbojkarskega EP

Z Evropske odbojkarske konfederacije so sporočili, da je bila Odbojkarska zveza Slovenije uspešna pri kandidaturi za organizacijo turnirja tretjega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo do 20 let. Tekme naše mlade izbrane vrste bomo od 30. junija do 2. julija spremljali v Mariboru, kamor prihajajo še reprezentance Nizozemske, Finske in Španije. Slovenska vrsta, ki jo vodi Zoran Kedačič, je dobro nastopila že v drugem krogu kvalifikacij aprila v Jeglavi, kjer so naši odbojkarji premagali Romunijo in Latvijo ter po hudem boju izgubili s Češko, vendar pa drugo mesto ni zadoščalo za uvrstitev na EuroVolley.

Naši fantje bodo zdaj imeli novo priložnost, da si priigrajo eno od dveh vozovnic na zaključni turnir, ki ga bosta od 17. do 25. septembra gostila italijanska Vasto in Montesilvano. V drugi kvalifikacijski skupini se bodo merile Grčija, Nemčija, Francija in Švedska, gostiteljica bo Grčija.