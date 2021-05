Žreb skupin za odbojkarski EP: Slovenci v skupini z Italijani in Bolgari

V Helsinkih so danes opravili žreb skupin za evropsko prvenstvo za moške, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska. EuroVolley 2021 bo potekal med 1. in 19. septembrom. Štiri gostiteljice so si lahko po enega tekmeca v štirih šestčlanskih skupinah za EP izbrale vnaprej. Slovenija je bila pred žrebom v prvem kakovostnem bobnu skupaj s Srbijo, Nizozemsko in Francijo. Žreb je Sloveniji prinesel skupino B, v kateri sta že bili Češka in Italija, iz slabših bobnov pa so v to skupino prišle še Bolgarija, Belorusija in Črna gora.

Skupine za EP 2021:

– skupina A (Krakov): Poljska, Belgija, Srbija, Ukrajina, Grčija, Portugalska;

– skupina B (Ostrava): Češka, Italija, Slovenija, Bolgarija, Belorusija, Črna gora;

– skupina C (Tampere): Finska, Rusija, Nizozemska, Turčija, Španija, Severna Makedonija;

– skupina D (Talin): Estonija, Latvija, Francija, Nemčija, Slovaška, Hrvaška.