Odprtje in zaprtje iger v Tokiu po skrajšanem programu

Preložitev letošnjih iger na drugo leto je japonskim prirediteljem povzročila številne sive lase na finančnem in organizacijskem področju, po najbolj črnem scenariju in ob morebitnem drugem valu izbruha epidemije novega koronavirusa pa bodo športne igre v deželi vzhajajočega sonca, ki so predvidene od 23. julija do 8. avgusta 2021, zagotovo odpovedane. Japonski prireditelji so že pred časom sporočili, da bodo igre odpovedali, če koronavirusna pandemija prihodnje leto ne bo pod nadzorom in do takrat še ne bodo našli učinkovitega cepiva. Doslej so bili največji športni dogodki na svetu odpovedani le med prvo in drugo svetovno vojno, ko so odpadle poletne igre v Berlinu 1916, Tokiu 1940 in Londonu 1944 ter zimske v Cortini d'Ampezzo 1940 in Sapporu 1944.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bachje prejšnji mesec dejal, da bodo igre v Tokiu na sporedu prihodnje leto ali pa jih sploh ne bo, pri tem pa odločno zavrnil, da je cepivo za novi koronavirus predpogoj za organizacijo športnega dogodka. Nekateri japonski mediji so pred dnevi zapisali, da se prireditelji soočajo z gromozanskimi težavami pri preurejanju iger na vseh ravneh, v želji po racionalizaciji stroškov pa bodo močno oklestili predviden program odprtja in zaprtja iger ter zmanjšali dovoljeno število gledalcev v dvoranskih športih. Časnik Yomiuri Shimbun je senzacionalno zapisal, pri tem se je skliceval na neimenovane vire, da bodo morali prav vsi akreditirani udeleženci iger, uradniki in celo gledalci na samih prizoriščih opraviti test na novi koronavirus.

Svetovna atletika objavila posodobljena merila za nastop v Tokiu

Svetovna atletika je medtem objavila posodobljen seznam postopkov in meril za nastop atletinj in atletov na olimpijskih igrah v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa z letošnjega prestavljene na naslednje leto. Večjih sprememb sicer ni, tisti, ki so norme že dosegli, so že uvrščeni na OI. Tako norme kot tudi kvalifikacijsko obdobje so ostali nespremenjeni glede na objavo 7. aprila. Čas med 4. aprilom in 30. novembrom ne bo štel kot kvalifikacijsko obdobje za OI v Tokiu. V omenjenem obdobju rezultati, doseženi na katerikoli tekmi, ne bodo šteli za doseganje norm ali svetovno lestvico, ki je tudi ne bodo osveževali in objavljali.

Izidi v tem času bodo šteli za statistiko, med drugim za svetovne in druge rekorde. Od 1. decembra naprej pa se bo spet nadaljeval kvalifikacijski ciklus za OI. To pomeni, da bo celotno kvalifikacijsko obdobje za OI, ki se je začelo leta 2019, daljše od običajnega za štiri mesece. Končalo se bo 29. junija 2021, le za maraton in hitro hojo na 50 km pa 31. maja 2021. Na OI bo nastopilo avtomatično tudi po prvih deset maratonk in maratoncev z lanskega svetovnega prvenstva v Dohi.

Coe: Pisarne so bile zaprte 11 tednov, toda to ne pomeni, da smo počivali

Največja mednarodna tekmovanja se bodo letos odvijala od avgusta do oktobra. Preurejen koledar diamantne lige sicer vsebuje 11 enodnevnih mitingov, prvi bo predvidoma 14. avgusta v Monte Carlu. Svetovna atletika je v času pandemije opravila tri videokonference z 214 članicami, številne razgovore z vodilnimi celinskih zvez ter komisij. S tem je določila smernice ter strategijo za nadaljnje delo.

"Naše pisarne na sedežu v Monte Carlu so bile zaprte 11 tednov, toda to ne pomeni, da smo počivali. V tem času smo pripravili ključne smernice za prihodnost, ko želimo kraljico športov postaviti še na višjo raven, tako kar se tiče tekmovanj kot tudi vsega drugega,"je pojasnil predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe.

Coe bo tako kot direktor Jon Ridgeon svoje delo po premoru naslednji teden nadaljeval na sedežu zveze v monaški kneževini. Ta je namenila 70 odstotkov sredstev za plače zaposlenih Svetovne atletike, ki so bili aprila večinoma na čakanju, le nujno osebje je delalo v Monte Carlu. Svetovna atletika je v tem času med drugim oblikovala tudi poseben sklad v višini pol milijona evrov za pomoč poklicnim atletom, ki so se znašli v finančnih težavah zaradi popolne zaustavitve vseh tekmovanj.