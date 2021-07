Odziv novopečene svetovne podprvakinje v judu Andreje Leški

24-letna judoistka Andreja Leški je imela odličen dan, v katerem je prikazala izjemne borbe in klonila šele v finalu, proti sedaj že petkratni svetovni prvakinji, Clarisse Agbegnenou. Andreja je v borbo vstopila odločno in bila izkušeni Francozinji povsem konkurenčna. Do odločitve je prišlo šele dobre pol minute pred koncem rednega dela borbe, ko je Francozinja Andrejo, po neuspešnem poskusu, vrgla s telesno tehniko in jo prijela v končni prijem. Andreja se je iz prijema za nekaj sekund rešila, a je bila Francozinja premočna in jo za zmago deset sekund zadržala na hrbtu.