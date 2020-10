Športniki stopili skupaj: Naj bodo pogoji vsaj podobni evropskim

V zadnjih dneh so slovenski športniki z vseh koncev države in tisti, ki nastopajo oziroma delujejo v tujini, stopili skupaj. Razlog pa so po mnenju mnogih (pre)strogi ukrepi vlade oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Po besedah dolgoletnega košarkarskega reprezentanta Boštjana Nachbarja je v tem pogledu Slovenija unikat v evropskem merilu.

icon-expand Dolenec (na fotografiji) je bil s slovensko reprezentanco bronast na SP 2017. FOTO: Miro Majcen

Po tem, ko so košarkarji Cedevite Olimpije za zeleno mizo z 0:20 izgubili drugo tekmo Evropskega pokala proti Bursasporju, ki je zaradi odrejene karantene niso mogli odigrati, se je vsul plaz odzivov slovenskih športnikov iz različnih panog, ki so podprli ljubljanske košarkarje in tudi sami opozorili na pomanjkljivosti trenutnih ukrepov. Več športnih panožnih zvez se je po uveljaviti začasne splošne omejitve zbiranja ljudi tudi javno obrnilo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) z vlogami za splošna dovoljena za zbiranja več kot 10 ljudi zaradi organizacije treningov in tekem. Po prejetih pojasnilih NIJZ se tekmovanja ta konec tedna sicer odvijajo po prvotnem razporedu, a prihodnost je precej bolj negotova.

Nachbar: Le ena država ima pravila ...

Legendarni slovenski reprezentant Boštjan Nachbar, ki so mu nekdanji stanovski kolegi zaupali vplivno funkcijo generalnega direktorja sindikata košarkarjev Evrolige, je na Twitterju zapisal, da podobnih ukrepov ne izvaja nobena država v ali izven Evropske unije. "Namesto kritiziranja le podatek: pod okriljem Evrolige in Eurocupa igra 42 ekip iz 15 držav (EU in non EU). Le ena država ima pravila, ki so preprečila treniranje in igranje igralcem zaradi 1 pozitivnega primera v klubu. Razlaga, katera je ta država, je verjetno odveč,"je zapisal Nachbar.

