'OI v Tokiu bodo 2021, četudi koronavirus še ne bo obvladan'

"Ne vemo, kakšne razmere bodo glede okužb s koronavirusom naslednje poletje, malo verjetno pa je, da bodo še vedno take, kot so bile do zdaj ... Zato je pomembno, da gostimo OI za vse, ki moramo živeti s covidom-19," je dejal Toširo Muto.

Pred nekaj dnevi je Muto v pogovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitungpovedal: "Covid-19 ni grožnja, ki bi se jo dalo na hitro izbrisati ali zaobiti. Toda OI v Tokiu lahko pripravimo tudi v takih okoliščinah prihodnje leto. Postale bodo model za druge velike svetovne dogodke, ne le športne. To bo prava dediščina Tokia 2020."

Mednarodni olimpijski komite (Mok) in japonski organizatorji so po oklevanju konec marca OI z letošnjega prestavili na naslednje leto, ko bodo v prestolnici dežele vzhajajočega sonca med 23. julijem in 8. avgustom. Uradni naziv iger je še vedno Tokio 2020.