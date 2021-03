Oklahoma City zadnji izziv za Dallas pred premorom ob tekmi zvezdnikov

Dalllas se je v preteklem mesecu otresel pandemičnih težav in poškodb ter začel postajati vse bolj podoben moštvu, kot so si ga zamislili pred sezono. Dončić, ki je prve dni moral poslušati celo očitke, da je okrogel, je znova trdno na poti morebitnega najboljšega igralca sezone. Njegova odlična igra je glavni razlog, da je teksaško moštvo izgubilo le tri od zadnjih dvanajstih tekem. Thunderji so na papirju slabše moštvo, toda kot so izkusili Bucksi iz Milwaukeeja, lahko tudi brez svojega prvega strelca Shaija Gilgeousa Alexandra premagajo težke nasprotnike. Dallas je zmaj z eno glavo, ki jo sicer redkim uspe odsekati (zgled je nedavno prizadevanje Bena Simmonsa iz Filadelfije), OKC pa večglava hidra, s taktiko smrti ob tisočih urezih, ko več igralcev doseže med 10 in 20 točkami, kar oteži delo nasprotnih obramb.

Morebitna tekma brez Dončića bo še težji zalogaj za Maverickse, vprašljiv je tudi nastop Willieja Cauleyja Steina, ki je po poškodbi palca na desni roki predčasno zapustil že srečanje v Orlandu. Do končnice je še daleč, toda v vseh klubih že pridno preračunavajo možnosti in razplete, pa naj še tako trdijo, da je pomembna samo naslednja tekma. Dallas ima še vedno negativno bilanco proti moštvom iz zahodne konference (8 zmag ob 10 porazih), kar je pomembno ob tesnem razpletu ob koncu sezone, ko štejejo tudi posamezne zmage proti neposrednim tekmecem. Zato bo proti Thundrom treba še toliko bolj disciplinirano delati v obrambi, v napadu pa računati na sedem Mavericksov, ki izza črte za tri točke zadevajo nad povprečjem v NBA. Če slovenskega zvezdnika ne bo na igrišče, je to morebiti priložnost za Kristapsa Porzingisa, da utrdi svoj status drugega zvezdnika in dokončno odpravi govorice o njegovi prihodnosti v Dallasu.