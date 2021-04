OKS in Maribor s podpisom potrdila organizacijo Ofem 2023

Župan Saša Arsenovič je ob podpisu sporazuma v mariborski mestni hiši Rotovž priznal, da bo organizacija tega tekmovanja zahtevna naloga, a verjame, da bo mesto temu kos.

"Predvsem si obetam vključevanja vseh v mestu v ta projekt, tako naših športnikov kot tudi šol, prostovoljcev, mestne uprave, javnih podjetij in tako naprej. Maribor je bil vedno dober gostitelj, imamo že izkušnje z organizacijo velikih prireditev, zato mislim, da bomo uspeli," je dejal.

Ponovil je, da računa na finančno pomoč države, predvsem pri urejanju potrebne infrastrukture. Vlada je že obljubila sofinanciranje prve faze obnove Dvorane Tabor, po besedah župana pa bi bilo med drugim treba tudi urediti teniška igrišča in namestitvene zmogljivosti, pri čemer računajo predvsem na posege v študentskih in dijaških domovih. Vse te investicije bodo imele po besedah Arsenoviča dolgoročne učinke.

'Slovimo kot odlični organizatorji'

"Prepoznavnost, ki jo bo mesto pridobilo v slabih dveh tednih olimpijskega festivala, bomo s pridom unovčili tudi na področju kulture, turizma in medmestnih povezav," je dodal.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovecje poudaril, da je Olimpijski festival evropske mladine (Ofem) izjemen dogodek tudi v športnem smislu, saj velja za "prvi korak v športnikovi karieri za pravo olimpijado". Temeljni cilj tekmovanja sicer ni doseganje rezultatov, ampak gojenje olimpijskih vrednot, saj dogodek promovira povezanost, odprtost, medsebojno sprejemanje, strpnost in enakost.

"Slovenci pregovorno slovimo kot odlični organizatorji športnih prireditev. V juliju 2023 si bodo ljubitelji športa lahko ogledali zanimiva dogajanja v kar 13 športih. Celodnevna prepletanja športa, kulture in drugega spremljevalnega programa bodo plenila čustva mladih športnic in športnikov. Olimpijski festival evropske mladine je dogodek, ki si ga Maribor in Slovenija zaslužita," je izpostavil.

Prvo srečanje z olimpizmom

Ofem je projekt, ki se izvaja pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev in se odvija vsaki dve leti v eni od evropskih držav, v zimski in poletni izvedbi. Po navedbah OKS predstavlja največji športni dogodek za mlade športnike med 15. in 18. letom, ki si tako nabirajo izkušnje za nadaljnja tekmovanja in se hkrati prvič srečajo z olimpizmom ter se povezujejo v okviru fair-playa in novih prijateljstev. V Mariboru se bodo pomerili v športni gimnastiki, atletiki, košarki 3x3, cestnem in gorskem kolesarstvu, rokometu, judu, plavanju, tenisu, odbojki, rolkanju, sprintu na mirnih vodah in nogometu za dekleta.

Prvi takšen festival je potekal leta 1991 v Bruslju, Slovenija pa je ta dogodek, a v zimski izvedbi, gostila leta 2003 na Bledu. Najprej je bilo mišljeno, da bo festival poleti 2023 gostil Koper, a se je ta po menjavi na županskem položaju odpovedal kandidaturi. Zatem je OKS povabil k organizaciji Maribor in mestni svet je s tem januarja lani soglašal. Arsenovič je dokončno odločitev o sodelovanju pogojeval z državnim sofinanciranjem infrastrukture in zeleno luč mu je vlada dala januarja letos.