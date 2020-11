OKS potrdil načrt dela za 2021, pričakujejo 9,4 milijona evrov prihodkov

Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Blaž Perko je v razpravi dejal, da za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto še vedno načrtujejo slovensko hišo, kot tudi za zimske OI v Pekingu 2022. V marketingu OKS si prizadevajo za podaljšanje pogodb s partnerji tudi za naslednjih olimpijski ciklus, ter načrtujejo, da bodo v OKS tudi letošnje leto končali s pozitivno ničlo. Dopolnili so tudi kriterije OKS za nastop na OI v Tokiu naslednje leto. Slovenski kandidati so razvrščeni v tri kategorije, na prvi ravni so tisti, ki imajo možnost osvojitve medalje ali uvrstitve v finale.

Na drugi so vsi, ki lahko pridejo na OI med prvo šestnajsterico oziroma v prvo tretjino med posamezniki in v prvo polovico v ekipni konkurenci. Na zadnji, tretji ravni, pa tisti, ki imajo možnost uvrstitve v olimpijsko reprezentanco. Športnike prve kategorije bo OKS za priprave sofinanciral petdeset odstotno, 25 pa tistih v ostalih dveh kategorijah. Obravnavali so tudi priprave na zimske OI v Pekingu leta 2022 ter na kriterije za nastop na olimpijskem festivalu evropske mladine v Vuokattiju leta 2021.

Bežigrajski športni park (BŠP), ki ga vodi podjetnik Joc Pečečnikin v katerem je OKS solastnik, se premika iz mrtve točke, je navedel pravnik Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Pečečnik se je v zaključku seje po telefonu povezal s člani IO in povedal, da bo po 13 letih delo kljub težavam nadaljeval do zaključka.

'90-odstotna verjetnost', da se postopek ne bo ustavil

"Po dveh letih se končuje izdaja integralnega gradbenega dovoljenja, kar je nov postopek. Pridobili smo vsa potrebna mnenja, naknadno pa je bilo preklicano kulturno varstveno soglasje. Menimo, da so bila pri tem prekoračena pravna pooblastila pri izdaji odločbe,"je dejal. Pečečnik zato pričakuje, da bodo naslednji teden dobili datume javnih obravnav.

"Tako bomo v začetku leta dobili gradbeno dovoljenje in bi spomladi začeli s prvimi deli. Če se bo postopek ustavil, bodo začele 'padati' odškodninske tožbe in kazenske ovadbe, a mislim, da se z 90-odstotno verjetnostjo to ne bo zgodilo," je navedel Pečečnik. Dejan Crnek, podžupan ljubljanske občine, tretjega partnerja v BŠP, je prav tako izrazil prepričanje v pozitiven razpet te zgodbe.

Revizija pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov

Ena glavnih tem je bila, poleg ukrepov za pomoč države, tudi revizija pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov pri nas. Poleg precej vsebinskih sprememb je bila posebej pomembna sprememba, aktualna zaradi zaradi pandemije novega koronavirusa, saj so številna tekmovanja pri nas in na tujem ustavljena, prav tako tudi treninge za vse, razen za poklicne in registrirane športnike.

IO OKS je potrdil podaljšanje statusov še za eno leto za prek 5000 registriranih športnikov, prav tako za 12 mesecev tudi registracijo za okrog 9000 kategoriziranih športnikov. Vse to je pomembno za ohranjanje njihovih statusnih pravic, od štipendij do zavarovanj. Uvodoma so predstavili video zapis ob stoletnici slovenskega olimpizma. Olimpijski pododbor in Športna zveza Ljubljana Ljubljani sta bila ustanovljena 24. in 25. aprila 1920. Načrtovane akademije v spomin na prelomne dogodke iz tistega časa aprila letos ni bilo moč izvesti, prav tako pa so morali časom primerno prilagoditi tudi današnji dogodek, ki so ga vnaprej posneli.

OKS je ob tej priložnosti podelil svoje najvišje priznanje, častno listino, slovenskim športnim zvezam, ki letos prav tako praznujejo stoletnico in druge visoke obletnice delovanja svojih športov pri nas. To so nogometna, atletska, gimnastična, plavalna, planinska, smučarska, konjeniška, kolesarska, sankaška, strelska, veslaška, teniška, drsalna in Avto moto zveza Slovenije. Častno listno je sta po koncih karier prejela tudi smučarska tekačica Vesni Fabjan, ki je nastopila na štirih OI, leta 2014 v Sočiju je osvojila bron v sprintu, ter paralimpijski plavalecDarko Đurić.

OKS pričakuje konkretno pomoč države športu, tudi od občin

Na videokonferenčni seji izvršnega odbora OKS so spregovorili tudi o predlogih za pomoč športu v času pandemije novega koronavirusa, ki jih je OKS v minulega pol leta naslovili na vlado. Izstavili so, da večina predlogov ni bilo udejanjenih, upajo, da jih bodo nekaj od teh že v naslednjem paketu. Nekdanji košarkar Tomo Tiringerje predlagal, da naj bi iz ministrstva, pristojnega za šport, poslali na občinska vodstva pismo, da naj pomagajo tudi športu na lokalni ravni. Sedaj mnoge občine avtomatično znižujejo svoja proračunska sredstva za šport za naslednje leto, ker letos zaradi ukrepov pač številne aktivnosti niso mogli izvesti ter so zato sredstva omejena na letošnjo realizacijo, je dejal Tiringer.

Na državni ravni so bile sicer narejeni številni pozitivni koraki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), predvsem se niso znižala sredstva letnega programa za dejavnosti, prav tako pa je zeleno luč dobil tekmovalni šport vrhunskih in poklicnih registriranih športnikov na članski ravni, je navedla Mojca Douopona, direktorica direktorata za šport na MIZŠ. Generalni sekretar OKS Perko je dejal, da so od marca naprej pri pripravi predlogov, nekateri so nastali tudi po tujih vzorih, pozvali zveze, na napovedo pričakovane izpade dohodkov zaradi prepovedi oziroma omejitev delovanja. Tedaj se je javilo 606 športnih organizacij, ki so predvideli 25-milijonski izpad.

Perko: Izpad nekaj nad 22 milijoni evrov

"Poizvedbo smo ponovili tudi novembra, sodelovalo je prek 300 organizacij na čelu z vsemi največjimi zvezami. Te so lahko že postregle z bolj natančni podatki in izpadom nekaj nad 22 milijoni evrov," je navedel Perko.

Finančno ministrstvo je po njegovih besedah zavrnilo davčne predloge, tudi zaradi izpada sredstev Fundacije za šport po obdavčitvi srečk v času prve gospodarske krize pred leti. Podpredsednik OKS Janez Sodržnikje izpostavil, da vlada v dosedanjih paketih pomoči ni vključila skoraj nič od predlaganega. Predsednik OKS Bogdan Gabrovecje navedel, da bo OKS trdno vztrajal pri vključitvi predlogov v sedmi, "kot pravi vlada, razvojni paket pomoči slovenskim organizacijam".

Med drugim je izpostavil možnost, da se lahko ogrozi organizacija Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofema), predvidnega med 23. in 29. julijem leta 2023 v Mariboru. To se lahko primeri zaradi skoraj popolnega črtanja športnih investicij, predvsem zaradi obnove dvorane Tabor, pa tudi drugih investicij v štajerski prestolnici. Doupona se s kritikami ni strinjala, pri tem je izpostavila skoraj povsem nespremenjeno višino letnega programa športa, ter delovanje vrhunskega in poklicnega športa v času krize. Pri prehodih občinskih mej za športnika bo dovoljenja poslej izdajalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pri prevozih pa bodo v četrtek predlagali izjemo tudi za športnike, je navedla Doupona.

Erjavec izrazil zaskrbljenost

Gabrovec jo je dopolnil, da delo ministrstva na tem področju in sodelovanje z OKS ocenjuje kot zgledno in uspešno. Problem je pri drugih ministrstvih in načelnem odnosu do športa pri črpanju sredstev iz državnega proračuna, tudi kar se tiče objektov. V razpravi je bilo izpostavljen predvsem šport na lokalni ravni in šport otrok, slednji praktično ni dovoljen. V Novi Gorici je za športne organizacije ta čas za 140.000 evrov terjatev za uporabo športnih površin in objektov, ki so zaprta, denarja ni, le obljube, tudi občinske, ter preganjanje tistih, ki jih uporabljajo za trening, je bilo izpostavljeno na seji.

Tudi Erjavec je omenil, da KZS, ki jo vodi, deluje že povsem na mejah možnega, kako bo naslednje leto, pa se zaradi izpada sponzorskih dajatev ne more niti predstavljati. Predvsem pa zaradi izpada enoletnega treninga ni mogoče pričakovati, da bi iz te generacije lahko prišli res vrhunski športniki v prihodnje, kot ugotavljajo košarkarski strokovnjaki, je bil jasen Erjavec. Doupona je dejala, da se strinja in razume vse govorce, ampak njeno ministrstvo pri teh ukrepih ne sodeluje.

"Prvotni predlog zdravstvene stroke je bil, da se ustavi celoten šport. Zavedati pa se je treba, da če otroci ne morejo v šole, je težko pričakovati, da bodo lahko šli na športne aktivnosti," je navedla Doupona.