Olimpija zaenkrat s popolnim izkupičkom, a Sancheza to ne preseneča

Nogometaši Olimpije so v tej sezoni odigrali pet tekem in dosegli pet zmag, zadnjo v Stožicah nad Nafto. V tretjem krogu Prve lige so slavili z 2:0, hkrati pa zmaji v novi sezoni v domačem prvenstvu sploh še niso prejeli gola. Vse skupaj je zanje odlična popotnica za četrtkovo prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo proti Sheriffu. Olimpija je po klavrnem zaključku minule sezone to poletje presenetila mnoge, a ne novega trenerja Victorja Sancheza.