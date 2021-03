Olimpijske igre v Tokiu brez gledalcev iz tujine

Po navedbah japonske agencije Kyodo News se je japonska vlada odločila, da prisotnost ljubiteljev športa iz tujine na igrah ne bo mogoča. Vzrok je strah pred širitvijo okužbe, saj bi jo lahko obiskovalci iz tujine razširili v državi, ki prireja igre. Kyodo News je odločitev vlade pospremil s citiranjem neimenovanega vira, da so se na Japonskem tako odločili tudi zaradi novih sevov virusa, ki so že razširjeni v številnih državah.

Časnik Asahi Šimbun je tako poročal, da je v zvezi z obiskovalci iger iz tujine Mednarodni olimpijski komite (Mok) že zaprosil lokalne oblasti, naj dopustijo izjeme. Obisk naj bi tako dovolili obiskovalcem iz vrst olimpijskih pokroviteljev, prireditelji iger pa to prošnjo še obravnavajo. V anketi časnika Jomiuri Šimbun pa se je več kot 75 odstotkov sodelujočih izreklo za prepoved obiska obiskovalcem iz tujine.

Kot so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP, se je Japonska pozimi sicer izognila velikemu porastu števila okužb, prav tako tam niso imeli splošne ustavitve javnega življenja, a v prestolnici trenutno vseeno veljajo nekoliko poostrena "koronska" pravila. Uradno naj bi prireditelji iger še ta mesec odločali o tem, ali bodo ljubiteljem športa iz tujine dovolili obisk iger ali ne. Po nekaterih podatkih so doslej v tujino prodali že 900.000 vstopnic za olimpijska tekmovanja. Uradna odločitev bo bržkone znana do 25. marca, ko se bo na Japonskem začela pot olimpijske plamenice.