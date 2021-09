OLIMPIJSKE IGRE

Sprejem Prepeliča: 'Počasi se začenjamo zavedati, kakšno zgodbo smo spisali'

Klemna Prepeliča so pozdravili v njegovem domačem kraju v Slovenski Bistrici. Z veseljem se je družil s sokrajani, delil podpise in se fotografiral. Pozdravili so ga tudi mladi bistriški košarkarji ...