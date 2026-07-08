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Slivnik za začetek 18. v superveleslalomu
OI 2026

Slivnik za začetek 18. v superveleslalomu

Po grozljivem padcu Vonnove se je oglasil Ronaldo: sporočilo, ki odmeva v športnem svetu
Olimpijske igre

Po grozljivem padcu Vonnove se je oglasil Ronaldo: sporočilo, ki odmeva v športnem svetu

Ob blišču medalj tudi opomnik, da rezultati niso vse Ob blišču medalj tudi opomnik, da rezultati niso vse Ob blišču medalj tudi opomnik, da rezultati niso vse
OI 2026

Ob blišču medalj tudi opomnik, da rezultati niso vse

Olimpijci prinesli najdragocenejši tovor, navijači videli vse medalje Olimpijci prinesli najdragocenejši tovor, navijači videli vse medalje Olimpijci prinesli najdragocenejši tovor, navijači videli vse medalje
OI 2026

Olimpijci prinesli najdragocenejši tovor, navijači videli vse medalje

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta
Velik prestop

Francoski velikan stavi na slovenskega reprezentanta

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Zdravnik, ki je rešil nogo Lindsey Vonn Olimpijske igre

Zdravnik, ki je rešil nogo Lindsey Vonn

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Bizarne zgodbe z OI: nezvesti biatlonec, vroča kri v krlingu, pobegli pes Olimpijske igre

Bizarne zgodbe z OI: nezvesti biatlonec, vroča kri v krlingu, pobegli pes

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Eileen Gu olimpijska prvakinja v snežnem žlebu Olimpijske igre

Eileen Gu olimpijska prvakinja v snežnem žlebu

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Med olimpijskim finalom ji je iz žepa padel telefon Olimpijske igre

Med olimpijskim finalom ji je iz žepa padel telefon

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Zlomljena, a brez dvoma: Vonnova ne obžaluje vrnitve Olimpijske igre

Zlomljena, a brez dvoma: Vonnova ne obžaluje vrnitve

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Z atletskih stez na led: tekel z Boltom, na igrah v bobu Z atletskih stez na led: tekel z Boltom, na igrah v bobu Olimpijske igre

Z atletskih stez na led: tekel z Boltom, na igrah v bobu

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Eliasch prepričan, da je družina Prevc svetovna zgodba o uspehu Olimpijske igre

Eliasch prepričan, da je družina Prevc svetovna zgodba o uspehu

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Bo 'najstarejši zimski šport' – kepanje – postal olimpijski šport? Olimpijske igre

Bo 'najstarejši zimski šport' – kepanje – postal olimpijski šport?

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Avstrijski voznik boba po hudi nesreči v bolnišnico Avstrijski voznik boba po hudi nesreči v bolnišnico Avstrijski voznik boba po hudi nesreči v bolnišnico Olimpijske igre

Avstrijski voznik boba po hudi nesreči v bolnišnico

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Francoski biatlonki preprečili češko presenečenje Olimpijske igre

Francoski biatlonki preprečili češko presenečenje

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V kanadskih barih za nedeljsko jutro izjemoma dovoljen alkohol Olimpijske igre

V kanadskih barih za nedeljsko jutro izjemoma dovoljen alkohol

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Klaebo spisal olimpijsko zgodovino: rekordno šesto zlato na enih igrah Olimpijske igre

Klaebo spisal olimpijsko zgodovino: rekordno šesto zlato na enih igrah

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Jakov Fak ponovno najboljši v slovenski biatlonski vrsti Olimpijske igre

Jakov Fak ponovno najboljši v slovenski biatlonski vrsti

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Zlato v isti spalnici: zakonca Kitajski prinesla olimpijski dvojček Olimpijske igre

Zlato v isti spalnici: zakonca Kitajski prinesla olimpijski dvojček

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Severnoameričani za olimpijski hokejski prestiž, Evropi le tolažilna nagrada Olimpijske igre

Severnoameričani za olimpijski hokejski prestiž, Evropi le tolažilna nagrada

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Z drsalko po obrazu porezala tekmovalko, ki je okrvavljena obležala na ledu Z drsalko po obrazu porezala tekmovalko, ki je okrvavljena obležala na ledu Z drsalko po obrazu porezala tekmovalko, ki je okrvavljena obležala na ledu Olimpijske igre

Z drsalko po obrazu porezala tekmovalko, ki je okrvavljena obležala na ledu

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Giacomel po odstopu pristal v bolnišnici Zimski športi

Giacomel po odstopu pristal v bolnišnici

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Za olimpijsko zlato se bodo pomerili ameriški in kanadski hokejisti Za olimpijsko zlato se bodo pomerili ameriški in kanadski hokejisti Olimpijske igre

Za olimpijsko zlato se bodo pomerili ameriški in kanadski hokejisti

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Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 16 min, dolžina: 4 km in 200 m.
Ovire 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Dragomer v smeri Ljubljane, okvara tovornega vozila, oviran promet.
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